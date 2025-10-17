Konkurs Chopinowski. Czy zwycięży pianistka z Dalekiego Wschodu? Mówią Szwarcman i Chaciński

O Konkursie Chopinowskim przed finałowym etapem rozmawiamy z Dorotą Szwarcman, krytyczką muzyczną „Polityki” i autorką bloga „Co w duszy gra”.

Do ostatniego etapu XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina awansowało nie 10, ale 11 pianistów, w tym jeden Polak, nominowany cztery lata temu do Paszportu POLITYKI Piotr Alexewicz. Dokładnej punktacji finalistów nie znamy, ale można się domyślać, że stawka jest wyrównana, a poziom już dziś komentuje się jako wyjątkowy. Słaba technika, błędy, nieprzećwiczony repertuar to już nie są istotne czynniki.

Dorota Szwarcman opowiada o zmieniającym się poziomie startujących w warszawskim konkursie pianistów. I o specyfice nowej punktacji, której efekty odbierane są nie bez kontrowersji. Rozmawiamy też o „policji mazurkowej”, czyli szukaniu u zagranicznych pianistów niezrozumienia tradycyjnych tropów rytmicznych w utworach Chopina. No i o kulisach: czy można się skupić na sali? Czy konkurs nie zamienia się w reality show? A wreszcie: kto powinien wygrać. Typów jest kilka, wiele z nich prowadzi nas w stronę dalekowschodnich pianistek. Rozmowę prowadzi Bartek Chaciński.

Konkurs Chopinowski: pełna lista pianistów zakwalifikowanych do finału (kolejność alfabetyczna):

1. Piotr Alexewicz, Polska

2. Kevin Chen, Kanada

3. David Khrikuli, Gruzja

4. Shiori Kuwahara, Japonia

5. Tianyou Li, Chiny

6. Eric Lu, Stany Zjednoczone

7. Tianyao Lyu, Chiny

8. Vincent Ong, Malezja

9. Miyu Shindo, Japonia

10. Zitong Wang, Chiny

11. William Yang, Stany Zjednoczone