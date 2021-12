Nominacja w kategorii Muzyka poważna: Piotr Alexewicz

Na tegorocznym Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina doszedł do III etapu i choć nie stał się finalistą, zwrócił na siebie uwagę publiczności i krytyków.

Wrocławianin, urodził się w 2000 r. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w tamtejszej PSM im. Grażyny Bacewicz u Małgorzaty Borkowskiej. Obecnie studiuje we wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego pod kierunkiem Pawła Zawadzkiego. Uczestniczył też w kursach mistrzowskich m.in. u Pawła Giliłowa, Andrzeja Jasińskiego, Kevina Kennera, Dmitri Alexeeva, Mikhaila Voskresenskiego i Arie Vardiego. Jest laureatem kilkunastu konkursów krajowych i międzynarodowych, m.in. w Görlitz, Głubczycach, Rzeszowie, Bukareszcie, Düsseldorfie, Ville de Gagny, Gdańsku. Był też finalistą Konkursu im. Carla Nielsena w Aarhus. W 2020 r. wygrał 50. Ogólnopolski Konkurs im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Wielokrotny stypendysta prezydenta Wrocławia. Występował m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym Chopin i jego Europa w Warszawie, na Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach-Zdroju, na Gdańskim Festiwalu Muzycznym i na Festiwalu Chopin à Paris: Hommage à Clara Schumann w Paryżu. W 2019 r. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie wydał jego debiutancką płytę CD z kompozycjami Liszta, Beethovena, Chopina i Ravela. Na tegorocznym Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie doszedł do III etapu i choć ostatecznie nie stał się finalistą, zwrócił na siebie uwagę publiczności i krytyków swoją interesującą osobowością, zwłaszcza nietuzinkowym wykonaniem pełnego cyklu Preludiów op. 28.

Dorota Kozińska nominuje go „za nowoczesne, przemyślane, w najlepszym znaczeniu słowa indywidualne ujęcia muzyki Chopina na tegorocznym konkursie. Za coraz rzadszą świadomość, że mądra interpretacja wymaga dogłębnych studiów nad kontekstem, że rodzi się przede wszystkim w głowie, a nie pod palcami wirtuoza”. A Jakub Puchalski dodaje, że Alexewicz „był rodzynkiem w polskiej ekipie konkursowej. Jego znakomicie przygotowane kreacje wyróżniały się muzykalnością, dramaturgią i jakością techniki”. Natomiast Marlena Wieczorek mówi przekornie: „nawet jeśli jedno jury go nie doceniło, to nie znaczy, że ma go nie docenić inne”.

***

Oni nominowali:

Anna S. Dębowska („Gazeta Wyborcza”, „Beethoven Magazine”), Jacek Hawryluk (Polskie Radio Dwójka), Dorota Kozińska (publicystka niezależna), Jacek Marczyński („Rzeczpospolita”, „Ruch Muzyczny”), Jakub Puchalski (publicysta niezależny), Adam Rozlach (Polskie Radio Jedynka), Krzysztof Stefański („Ruch Muzyczny”), Jan Topolski („Glissando”), Marlena Wieczorek (meakultura.pl), Kinga A. Wojciechowska („Presto”).

***

Ponadto zgłoszeni zostali:

Krzysztof Bączyk (bas), Maniucha Bikont (śpiewaczka folkowa), Adriana Ferfecka (sopranistka), Marta Gardolińska (dyrygentka), Monika Kaźmierczak (carillonistka), Szymon Komasa (baryton), Krzysztof Komendarek Tymendorf (altowiolista), Adam Kośmieja (pianista), Lilianna Krych (dyrygentka), Jakub Kuszlik (pianista), Szymon Mechliński (baryton), Aleksandra Olczyk (sopranistka), Kamil Pacholec (pianista), Zuzanna Pietrzak (pianistka), Anna Przybysz (organistka), Aleksandra Słyż (kompozytorka), Martyna Zakrzewska (pianistka), Baayon Duo,Spółdzielnia Muzyczna.

Partnerem kategorii jest Miasto Szczecin