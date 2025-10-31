Kogo Hania Rani ma na liście marzeń?

Choć to już nie czasy Chopina, powstają nowe koncerty fortepianowe. Ten, który wydała na płycie Hania Rani, wydaje się jednak wyjątkowy.

Z Hanią Rani, kompozytorką, pianistką i wokalistką, laureatką Paszportu POLITYKI za rok 2023, spotykamy się po raz kolejny – ale pierwszy raz w wideokaście. Głównym powodem jest album, który ukazuje się w listopadzie: „Non Fiction: A Piano Concerto in Four Movements”. To utwór zamówiony u artystki kilka lat temu przez Muzeum POLIN, zainspirowany muzyką nastoletniej kompozytorki z warszawskiego getta Josimy Feldschuh, ale w tej wersji brzmiący już inaczej niż podczas warszawskiej premiery (2023 r.). Teraz Rani nagrała całość z orkiestrą Manchester Collective (oraz ze specjalnymi gośćmi: Valentiną Magaletti i Jackiem Wylliem) w legendarnych londyńskich studiach Abbey Road. I już sam tytuł wróży poszerzenie pola opowieści. Dalej jest o bolesnych doświadczeniach zbiorowych, teraz już bardziej uniwersalnie. O czym dokładnie? Tego dotyczy nasza rozmowa.

Rozmawiamy też o muzyce, którą Rani napisała do nagrodzonego w Cannes filmu Joachima Triera „Sentimental Value”. W polskich kinach zobaczymy go dopiero zimą. Jest to jednak niezbity dowód na to, że kariera Hani Rani na polu muzyki filmowej rozwija się równie dynamicznie, co ta jako solistki z własnym repertuarem. Jakie są filmowe fascynacje polskiej pianistki? Kogo jeszcze ma na swojej liście marzeń jako potencjalnego współpracownika lub dla kogo chciałaby napisać utwory filmowe? Czy śledziła tegoroczny Konkurs Chopinowski i jak daleko jest dziś od tego typu pianistyki i takich zawodów? Rozmawia Bartek Chaciński.