31 października 2025
Kultura na weekend. Odc. 264
Kogo ma Hania Rani na liście marzeń?
Choć to już nie czasy Chopina, powstają nowe koncerty fortepianowe. Ten, który wydała na płycie Hania Rani, wydaje się jednak wyjątkowy.
Z Hanią Rani, kompozytorką, pianistką i wokalistką, laureatką Paszportu POLITYKI za rok 2023, spotykamy się po raz kolejny – ale pierwszy raz w wideokaście. Głównym powodem jest album, który ukazuje się w listopadzie: „Non Fiction: A Piano Concerto in Four Movements”. To utwór zamówiony u artystki kilka lat temu przez Muzeum POLIN, zainspirowany muzyką nastoletniej kompozytorki z warszawskiego getta Josimy Feldschuh, ale w tej wersji brzmiący już inaczej niż podczas warszawskiej premiery (2023 r.). Teraz Rani nagrała całość z orkiestrą Manchester Collective (oraz ze specjalnymi gośćmi: Valentiną Magaletti i Jackiem Wylliem) w legendarnych londyńskich studiach Abbey Road. I już sam tytuł wróży poszerzenie pola opowieści. Dalej jest o bolesnych doświadczeniach zbiorowych, teraz już bardziej uniwersalnie. O czym dokładnie? Tego dotyczy nasza rozmowa.
Rozmawiamy też o muzyce, którą Rani napisała do nagrodzonego w Cannes filmu Joachima Triera „Sentimental Value”. W polskich kinach zobaczymy go dopiero zimą. Jest to jednak niezbity dowód na to, że kariera Hani Rani na polu muzyki filmowej rozwija się równie dynamicznie co jako solistki z własnym repertuarem. Jakie są filmowe fascynacje polskiej pianistki? Kogo jeszcze ma na swojej liście marzeń jako potencjalnego współpracownika lub dla kogo chciałaby napisać utwory filmowe? Czy śledziła tegoroczny Konkurs Chopinowski i jak daleko jest dziś od tego typu pianistyki i takich zawodów? Rozmawia Bartek Chaciński.