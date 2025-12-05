Co Kasia Lins zobaczyła przez nie swoje okulary

Kasia Lins na „Obywatelce K.L.” spogląda na dzisiejszy świat z perspektywy piosenek Grzegorza Ciechowskiego i opowiada nam o tym w „Kulturze na weekend”.

Jest wokalistką i pianistką z coraz ciekawszymi płytami autorskimi oraz nominacją do Paszportu POLITYKI na koncie. Przede wszystkim jednak Kasia Lins jest jedną z bardziej obiecujących autorek piosenek na dzisiejszej polskiej scenie – tymczasem sięgnęła na kolejnej płycie po repertuar Grzegorza Ciechowskiego z czasów Republiki i Obywatela G.C. Czy to nie marnowanie potencjału? Rozmawiamy o tym w nowym odcinku naszego podkastu.

Album „Obywatelka K.L.” wydobywa z Ciechowskiego wątki liryczne, ale i wykorzystuje jego instrument, a Kasia Lins miała też dostęp do oryginalnych rękopisów tekstów lidera Republiki, mogła nawet wykorzystać jego oryginalne okulary. Dokąd ją to wszystko zaprowadziło? Czy próbowała wydrzeć Obywatelowi G.C. narrację i ją zmienić? I dlaczego nie sięgnęła po teksty pisane przez Ciechowskiego pod pseudonimem Ewa Omernik? Jak wybierała materiał? Czy wróci po nim do piosenek autorskich? I kiedy?

Wszystko to w rozmowie, którą w ramach cyklu „Kultura na weekend” prowadzi z artystką Bartek Chaciński.