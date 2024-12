Nominacja w kategorii Muzyka popularna: Kasia Lins

Twórczość Kasi Lins to ciągła rozmowa z innymi tekstami kultury, także tej wizualnej.

O jej piosenkach pisaliśmy, że są „oczytane”. Co nie sygnalizuje bynajmniej przynależności do poezji śpiewanej, tylko wrażliwość na literaturę, która od początku Kasię Lins wyróżnia spośród innych postaci młodej polskiej sceny muzycznej. Czasem chodzi o odniesienia wprost – jak w przeboju „Wiersz ostatni” do wiersza Władysława Broniewskiego, jak w piosence „Jeżeli kochasz” wykorzystującej tekst Marii Konopnickiej, a ostatnio w „Ani Amen” powstałym na bazie tekstów Jerzego Pilcha w opracowaniu Kingi Strzeleckiej-Pilch. Są też odwołania mitologiczne, biblijne, a w autorskim tekście „Kobiety by Bukowski” – do Philipa Rotha, Vladimira Nabokowa oraz tytułowego pisarza i poety. Twórczość Kasi Lins to ciągła rozmowa z innymi tekstami kultury, także tej wizualnej. Zwracano uwagę na jej filmowy charakter, odniesienia do klasyki kina – stąd określenie pop noir. Sama mówi o ostatniej płycie, że to muzyczna crime story. Mroczna, w stylu noir, jest zresztą cała atmosfera jej nagrań. A staranną kreacją wydaje się sam wizerunek tej pochodzącej z Poznania i studiującej w Gdańsku wokalistki i pianistki.

Urodziła się w 1990 r., naprawdę nazywa się Katarzyna Agata Zielińska. Jest laureatką Nagrody im. Grzegorza Ciechowskiego (2020 r.), a jej płyty zebrały dotąd sześć nominacji do Fryderyków. Największą uwagę przyciągnęły opublikowana w 2020 r. płyta „Moja wina” oraz wydany późną jesienią 2023 r. „Omen”, po którym przyszła w 2024 r. seria singli: „Trucizna”, „Ranię” i „Kochałam cię na zabój”. Na tym jednak nie kończy się wpływ Kasi Lins na krajową scenę – zaprasza do współpracy innych wykonawców (ostatnio WaluśKraksaKryzys na albumie „Omen”), gości u innych (w piosence „Wola” jazzowej grupy Nene Heroine), wydaje się dobrym przykładem kariery budowanej na otwartości na nowe, stopniowym rozwijaniu autorskiego języka. To dobra, choć zapewne długa droga – Lins nie idzie w stronę masowej publiczności, zbiera swoją. I choć w jednym z wywiadów swoją trudną pozycję na popowej scenie opisuje słowami piosenki starszej koleżanki Kasi Nosowskiej – „Dla mądrych za głupia, dla głupich za mądra” – już dziś wypełnia spore sale koncertowe, a jej widownia rośnie.