Zmarł Val Kilmer, gwiazdor „Top Gun” i „Gorączki”. Wybitnie zdolny i tak samo trudny

Swój szczyt popularności przeżył w latach 90., ale nie chciał się zgodzić na aktorską emeryturę. O jego trudnym charakterze mówiono w Hollywood otwarcie.

Ostatnia rola Vala Kilmera okazała się jego pięknym pożegnaniem z kinem. W 2022 roku na chwilę pojawił się na ekranie w „Top Gun: Maverick”, sequelu wielkiego przeboju z lat 80. Zagrał w jednej scenie z Tomem Cruise’em, przez chwilę znów byli Maverickiem i Icemanem, rywalami i przyjaciółmi z jednej drużyny.

Kilmer był już wtedy wymęczony ciężką chorobą. Kilka lat wcześniej zdiagnozowano u niego raka gardła, któremu długo zaprzeczał – był gorliwym członkiem Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Nauki, wyznania, które nie uznaje żadnych metod leczenia farmaceutycznego i operacyjnego. Ostatecznie wbrew swoim religijnym przekonaniom zdecydował się zaufać lekarzom. Przeszedł chemioterapię, radioterapię i dwa zabiegi tracheotomii, z których skutkami zmagał się do końca życia. Na długi czas stracił głos, nigdy go w pełni nie odzyskał. Ale w „Mavericku” można go było usłyszeć po raz ostatni na wielkim ekranie.

Val Kilmer zmarł 1 kwietnia na zapalenie płuc. Miał 65 lat.

Awanturnik o wielkim talencie

O jego trudnym charakterze mówiono w Hollywood otwarcie. Podobno na planie bywał kłótliwy, niechętnie dostosowywał się do wymogów reżyserskich, nie nawiązywał towarzyskich relacji z innymi aktorami. Michael Biehn, który grał z nim w westernie „Tombstone”, w rozmowie z „Hollywood Reporterem” opowiadał, że nie ma pojęcia, jak to jest grać z Kilmerem: „Nigdy go nie poznałem. Znałem Doca Hollidaya (czyli postać, którą grał Val Kilmer – red.), ale nie znałem Kilmera”. Z drugiej strony dał się poznać jako aktywista walczący o ochronę środowiska i prawa rdzennych Amerykanów, angażował się w działania charytatywne, zbierając fundusze na rzecz ludzi poszkodowanych w czasie katastrof naturalnych. Przede wszystkim jednak był znakomitym aktorem, choć wiele filmów, w których wystąpił, zostało docenionych dopiero po latach.

Urodził się w 1959 roku w Los Angeles, ale aktorstwo studiował w Nowym Jorku, na wydziale dramatycznym Juilliard School. Grywał na scenach off-broadwayowskich, występował w reklamach, lecz już na samym początku kariery dostał szansę, którą wykorzystał znakomicie – dostał główną rolę w absurdalnej komedii „Ściśle tajne!” (1984) Jima Abrahamsa, Davida Zuckera i Jerry’ego Zuckera, gdzie zagrał piosenkarza wplątanego w szpiegowską aferę w NRD. I choć film okazał się umiarkowanym sukcesem – po latach doczekał się natomiast zasłużonego statusu dzieła kultowego – kariera Kilmera nabrała rozpędu. Dopisywał do swojego życiorysu kolejne wielkie hity: brawurowy „Top Gun” Tony’ego Scotta, mroczne fantasy „Willow” Rona Howarda, „The Doors” Olivera Stone’a, gdzie zagrał Jima Morrisona i (na ekranie, bo już nie na wydanym na płycie soundtracku) sam śpiewał piosenki Doorsów.

W latach 90. należał do hollywoodzkiej czołówki i to był najlepszy czas w jego karierze. Zdarzały się wtopy (jak niepotrzebna kinowa wersja serialu „Święty”), lecz dominowały ważne role. Od wyrazistych epizodów (jak w „Prawdziwym romansie” Tony’ego Scotta), poprzez charakterystyczne występy drugoplanowe („Tombstone” George’a P. Cosmatosa, gdzie zagrał schorowanego hazardzistę i rewolwerowca Doca Hollidaya), po interesujące, choć docenione dopiero z czasem role główne, jak ta w „Batman Forever” Joela Schumachera. Widzowie początkowo odrzucili Kilmera jako superbohatera, bo nie mogli się pogodzić z tym, że zastąpił w tej roli Michaela Keatona. Dziś łatwiej docenić rolę Kilmera i jego próbę nadania Batmanowi nieco innego charakteru.

Do końca się nie poddawał

Największym osiągnięciem aktora z lat 90. pozostaje jednak „Gorączka” Michaela Manna, arcydramat kryminalny, gdzie Kilmer zagrał u boku największych: Ala Pacino i Roberta De Niro. Zapytany przez fana o doświadczenia z realizacji filmu, odpowiedział: „Widziałem Boba chichoczącego jak uczennica w samochodzie, choć mieliśmy być cicho, bo na zewnątrz trwały zdjęcia. Al Pacino przytulił mnie, jakby był moim starszym bratem. Mogłem pocałować Ashley Judd. Czasami mieszkałem w domu Michaela Manna. Wystąpiłem w jednym z największych filmów sensacyjnych w historii kina. Co za honor! Bezcenne doświadczenie”.

Choć w kolejnych latach grywał coraz więcej, coraz częściej trafiały mu się role w drugorzędnych filmach. Wciąż jednak mógł dopisywać do swojej listy osiągnięć tytuły nieprzeciętne: „Pollock” Eda Harrisa, „Spartan” Davida Mameta, „Zły porucznik” Wernera Herzoga. Większość produkcji, w których wystąpił już w XXI wieku, trafiała jednak bezpośrednio na rynek VOD.

Choroba i uciążliwa terapia zatrzymały na kilka lat jego karierę, nigdy potem nie miał już szansy wrócić na ekrany na pełną skalę, choć wciąż nie chciał decydować się na aktorską emeryturę. W 2021 roku pojawił się w świetnym dokumencie „Val”, w znacznej mierze złożonym z prywatnych, nigdy wcześniej publicznie nie pokazywanych nagrań. Rozliczał się ze swoją karierą, doświadczeniami, życiem prywatnym (narrację nagrał jego syn, aktor Jack Kilmer). „Wobec niektórych ludzi zachowywałem się dziwnie. Niczemu nie zaprzeczam, ale i niczego nie żałuję, bo dzięki temu utraciłem i odnalazłem części siebie, z których istnienia nie zdawałem sobie sprawy” – mówił.

W rozmowie z „The New York Timesem” w 2020 roku mówił, że nie boi się umierania – w doktrynie Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Nauki śmierć nie istnieje jako zjawisko fizyczne. Gdy człowiek umiera, po prostu żyjący przestają go postrzegać swoimi zmysłami. „Ktoś przychodzi i mówi ci, że masz tylko cztery miesiące życia. Ale czas to ludzki wymysł. W koncepcji Boga nie ma czasu” – tłumaczył.