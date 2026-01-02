Kultura na weekend. Odc. 272
Seriale roku: zaskoczenia i rozczarowania. Na te tytuły czekamy teraz z niecierpliwością
W rankingu „Polityki” w pierwszej trójce seriali roku znalazły się „Dojrzewanie”, „Studio” i „Heweliusz”. Co jeszcze zasłużyło na miejsce w czołówce? Rozmawiamy z Anetą Kyzioł o obfitującym w premiery 2025 r. i o nadrabianiu staroci w święta.
Czy „The Pitt” jest „Doktorem House’em” nowej ery, na przyspieszonych obrotach i z widokiem na aktualne problemy społeczne? Czy w wielkich magazynach gdzieś pod Warszawą składowane są scenografie lat 90., gotowe już do wykorzystania w kolejnych produkcjach? Jakie były największe zaskoczenia 2025 r.? Kto najlepiej opowiedział w serialach rzeczywistość, którą na co dzień oglądamy? Czy ziszczą się plany zakupu studiów Warnera i HBO Max przez Netflixa? A wreszcie: na jakie premiery w nowym, 2026 r. czekamy z największą niecierpliwością?