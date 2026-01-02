Przejdź do treści
Bartek Chaciński
2 stycznia 2026
Kultura na weekend

Kultura na weekend. Odc. 272

Seriale roku: zaskoczenia i rozczarowania. Na te tytuły czekamy teraz z niecierpliwością

2 stycznia 2026
Czy Netflix zajeździł ostatecznie „Stranger Things” ostatnim sezonem? I czy Disney upada pod ciężarem własnych serii? Jaki był 2025 r. w serialach?

W rankingu „Polityki” w pierwszej trójce seriali roku znalazły się „Dojrzewanie”, „Studio” i „Heweliusz”. Co jeszcze zasłużyło na miejsce w czołówce? Rozmawiamy z Anetą Kyzioł o obfitującym w premiery 2025 r. i o nadrabianiu staroci w święta.

Czy „The Pitt” jest „Doktorem House’em” nowej ery, na przyspieszonych obrotach i z widokiem na aktualne problemy społeczne? Czy w wielkich magazynach gdzieś pod Warszawą składowane są scenografie lat 90., gotowe już do wykorzystania w kolejnych produkcjach? Jakie były największe zaskoczenia 2025 r.? Kto najlepiej opowiedział w serialach rzeczywistość, którą na co dzień oglądamy? Czy ziszczą się plany zakupu studiów Warnera i HBO Max przez Netflixa? A wreszcie: na jakie premiery w nowym, 2026 r. czekamy z największą niecierpliwością?

Bartek Chaciński

Zastępca redaktora naczelnego „Polityki”. Dziennikarz i publicysta zajmujący się muzyką, kulturą popularną oraz młodym językiem. W „Polityce” od kwietnia 2010 r. Wcześniej w starej „Machinie”, „City Magazine”, „Przekroju”. Współpracuje z radiową Trójką. Autor serii „Słowników najmłodszej polszczyzny”, członek Rady Języka Polskiego.

