Paszporty POLITYKI wręczone: komentujemy na gorąco. Tego się nie da wyreżyserować

Co widać na wspólnym obrazie polskiej kultury? Jaka jest kolejna generacja artystów nagradzanych Paszportami POLITYKI?

Dzielimy się wrażeniami na gorąco po gali wręczenia Paszportów POLITYKI za rok 2025. Odbyła się 11 stycznia i przyniosła rozstrzygnięcia we wszystkich dziedzinach: Emi Buchwald (kategoria Film), Katarzyna Minkowska (Scena), Stanisław Łubieński (Książka), Ant Łakomsk (Sztuki wizualne), Aleksandra Słyż (Muzyka poważna), Sw@da x Niczos (Muzyka popularna), Tomasz Kisilewicz (Kultura cyfrowa) oraz Yehuda Prokopowicz (Paszport Czytelników). Opisujący wydarzenia tego wieczoru dziennikarze POLITYKI, Justyna Sobolewska i Janusz Wróblewski, widzą część wspólną: swobodę w podejściu do formy oraz szczerość. Poza tym wymienieni artyści szukają tematów bardzo blisko siebie.

Rozmawiamy o wzruszeniach i poruszających sytuacjach na scenie. Nasza gala, po latach ponownie na antenie TVP, przyniosła odniesienia do mnóstwa problemów współczesnej polskiej kultury – i to laureaci przynoszą te odniesienia w swoich wystąpieniach, trudno ten zestaw zaplanować scenariuszowo. Na pewno hasło tegorocznym Paszportom nadała Monika Drożyńska – haftem „Praca artystyczna to praca”, a na koniec redaktor naczelny „Polityki” Jerzy Baczyński – hasłem „Trzymajmy się razem”.

Kończymy pracę nad tą, a zaczynamy – nad kolejną edycją. Choć wkrótce jeszcze seria paszportowych rozmów z kolejnymi bohaterami PP 2025. Rozmowę prowadzi Bartek Chaciński.

