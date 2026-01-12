Kultura na weekend. Odc. 274
Paszporty POLITYKI wręczone: komentujemy na gorąco. Tego się nie da wyreżyserować
Dzielimy się wrażeniami na gorąco po gali wręczenia Paszportów POLITYKI za rok 2025. Odbyła się 11 stycznia i przyniosła rozstrzygnięcia we wszystkich dziedzinach: Emi Buchwald (kategoria Film), Katarzyna Minkowska (Scena), Stanisław Łubieński (Książka), Ant Łakomsk (Sztuki wizualne), Aleksandra Słyż (Muzyka poważna), Sw@da x Niczos (Muzyka popularna), Tomasz Kisilewicz (Kultura cyfrowa) oraz Yehuda Prokopowicz (Paszport Czytelników). Opisujący wydarzenia tego wieczoru dziennikarze POLITYKI, Justyna Sobolewska i Janusz Wróblewski, widzą część wspólną: swobodę w podejściu do formy oraz szczerość. Poza tym wymienieni artyści szukają tematów bardzo blisko siebie.
Rozmawiamy o wzruszeniach i poruszających sytuacjach na scenie. Nasza gala, po latach ponownie na antenie TVP, przyniosła odniesienia do mnóstwa problemów współczesnej polskiej kultury – i to laureaci przynoszą te odniesienia w swoich wystąpieniach, trudno ten zestaw zaplanować scenariuszowo. Na pewno hasło tegorocznym Paszportom nadała Monika Drożyńska – haftem „Praca artystyczna to praca”, a na koniec redaktor naczelny „Polityki” Jerzy Baczyński – hasłem „Trzymajmy się razem”.
Kończymy pracę nad tą, a zaczynamy – nad kolejną edycją. Choć wkrótce jeszcze seria paszportowych rozmów z kolejnymi bohaterami PP 2025. Rozmowę prowadzi Bartek Chaciński.
