Anna Kowalska, Aleksandra Żelazińska
10 stycznia 2026
Paszporty POLITYKI

Paszporty POLITYKI 2025 rozdane! Kto zachwycił, poruszył, zaskoczył?

10 stycznia 2026
Studio TVP im. Kory Olgi Sipowicz Studio TVP im. Kory Olgi Sipowicz Teodor Klepczyński / Polityka
Już po raz 33. wręczyliśmy Paszporty POLITYKI zasłużonym, utalentowanym polskim twórcom. Z ich wypowiedzi na scenie wynika, że robią swoje mimo błyskawicznego rozwoju AI. I w duchu wspólnoty.

Paszporty POLITYKI wręczyliśmy w siedmiu głównych kategoriach: film, scena, książka, sztuki wizualne, muzyka popularna, muzyka poważna i kultura cyfrowa, doceniając możliwie różnorodne obszary artystycznej działalności w Polsce. Przyznaliśmy też tytuł Kreatora Kultury i wyłoniliśmy zwycięzcę głosowania czytelniczek i czytelników.

Paszporty POLITYKI 2025: laureaci i laureatkiPolitykaPaszporty POLITYKI 2025: laureaci i laureatki

FILM: Emi Buchwald
SCENA: Katarzyna Minkowska
KSIĄŻKA: Stanisław Łubieński
SZTUKI WIZUALNE: Ant Łakomsk
MUZYKA POWAŻNA: Aleksandra Słyż
MUZYKA POPULARNA: Sw@da x Niczos
KULTURA CYFROWA: Tomasz Kisilewicz z 11 bit studios
PASZPORT CZYTELNIKÓW: Yehuda Prokopowicz
KREATOR KULTURY: Tomasz Lipiński

33. gala już za nami, ale można do niej wracać (niżej). Materiały z kulis, relacja z czerwonego dywanu i wypowiedzi na gorąco po otrzymaniu nagród – znajdziecie na Facebooku „Polityki”.

Paszporty POLITYKI: trwa gala rozdania

Lubimy, kiedy wszystko jest na swoim miejscu – mówił ze sceny dyrektor TVP Tomasz Sygut. Paszporty POLITYKI wróciły do Telewizji Polskiej po dziesięciu latach przerwy (tak się złożyło, że w tym czasie rządził PiS, a w publicznej telewizji Jacek Kurski). O oprawę muzyczną zadbał dziś wieczorem zespół Hoshii z Kubą Więckiem (laureat Paszportów w 2024 r.), na otwarcie zaśpiewała z nimi Daria ze Śląska (nominowana do Paszportów w ubiegłym roku).

Galę poprowadzili Gabi Drzewiecka (TVP) i Bartek Chaciński, zastępca redaktora naczelnego „Polityki” i szef działu kultury. Jak przypomniał, pomysłodawcą nagrody był Zdzisław Pietrasik, wieloletni szef działu kultury w naszym tygodniku i wybitny publicysta. Tak definiował przed laty zwycięzców Paszportów: „To ludzie, którzy już dużo dobrego zrobili, ale mogą zrobić więcej w dającej się przewidzieć przyszłości”.

Zawsze w takich sytuacjach sobie myślę, że jeśli dostanę nagrodę, to fajnie, ale jeśli nie dostanę, to też fajnie, bo nie będę musiała mówić ze sceny – powiedziała Emi Buchwald, laureatka pierwszego przyznanego dziś Paszportu – w kategorii Film. – Ale rozumiem tę decyzję (to wywołało wesołość na widowni – red.), ponieważ mój paszport kończy ważność w przyszłym tygodniu. Reżyserka podziękowała całej ekipie pracującej przy filmie „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej” i Maciejowi Buchwaldowi (również nominowanemu, prywatnie mężowi).

W kategorii Muzyka poważna nagrodę wręczyli Dorota Szwarcman i Witold Literacki, wiceprezes zarządu Orlen ds. korporacyjnych. Spośród trojga nominowanych: Yehudy Prokopowicza, pianisty i jednego z najmłodszych Polaków na tegorocznym Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim, śpiewaczki Natalii Rubiś i kompozytorki, sound designerki Aleksandry Słyż jury Paszportem nagrodziło tę ostatnią – „za niezwykłą umiejętność angażowania słuchaczy, za kreowanie wyjątkowego brzmienia i za pokazanie, jak blisko dziś od kompozycji do reżyserii dźwięku”. – Dziś mam urodziny – przyznała Słyż. – I to najpiękniejsze wyróżnienie, jakiego mogłam się spodziewać, trudno będzie to przebić.

Chciałam zwrócić uwagę, że tylko jedna osoba jest wyciągana na scenę jako twarz projektu – powiedziała z kolei Katarzyna Minkowska, laureatka Paszportu w kategorii Scena. – A kiedy tu jestem, kończy się jeden mój spektakl – pozdrawiam ekipę „Mojego roku relaksu i odpoczynku” w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. I spektaklu „Sceny z życia małżeńskiego”, który jest właśnie grany na deskach Narodowego Starego Teatru w Krakowie.

W kategorii Kultura cyfrowa jury nominowało producentów gier komputerowych 11 bit studios i Questline oraz Centrum Archiwistyki Społecznej. Paszport wręczyli Edwin Bendyk i Beata Stelmach, prezes zarządu Totalizatora Sportowego. – Przyznajemy Paszporty POLITYKI wciąż ludziom, jesteśmy przekonani, że systemy technologiczne jeszcze długo nie zastąpią człowieka w tej najbardziej ludzkiej z kompetencji: zdolności tworzenia – mówił Edwin Bendyk. A Beata Stelmach ogłosiła, że – „za stawianie ważnych i nowatorskich w formie pytań o istotę tożsamości, a także rolę i znaczenie przypadku, bo w czasach gwałtownych zmian świadomość tego, skąd, dlaczego i dokąd zmierzamy, jest szczególnie istotna” – Paszport otrzymuje w tej edycji Tomasz Kisielewicz z 11 bit studios. – Dziękuję, że od dekady doceniacie szeroko pojętą kulturę cyfrową, a szczególnie moje ulubione gry komputerowe. To dla mnie dowód, że gry faktycznie są dziś bardzo istotnym filarem współczesnej polskiej kultury – podkreślił Kisielewicz.

Ant Łakomsk, laureatka Paszportów w kategorii Sztuki wizualne, dziękowała bliskim. Mówiła z niedowierzaniem i wzruszeniem: – Wydawało mi się, że ta nominacja to taki głupi żart. Po znalezieniu pięciozłotówki na korytarzu tutaj myślałam, że na tym się skończy.

W kategorii Książka nominowano Stanisława Łubieńskiego, autora „Drugiego życia Czarnego Kota”, Pawła Rzewuskiego – autora „Krzywdy”, i Ishbel Szatrawską, autorkę „Wyroku”. „Za znakomitą literacko opowieść o wędrówkach w czasie i przestrzeni, za przygodową i poruszającą historię o spotkaniach i pożegnaniach, ale przede wszystkim o trwaniu tego, co jest wokół nas” – zwyciężył Stanisław Łubieński.

To sygnał, że to, co robimy intuicyjnie i po swojemu, jest doceniane szerzej – powiedziała Nika Jurczuk z duetu Sw@da x Niczos, nagrodzonego Paszportem w kategorii Muzyka popularna. – Ponad 100 tys. utworów dziennie wpada na streamingi, łatwo się pogubić, więc szukamy zaczepienia – dodał Wiktor Szczygieł, druga połowa duetu. – Po raz kolejny się okazuje, że to są korzenie. Obawiamy się, że jeśli sami nie będziemy opowiadać Podlasia, ktoś może zrobić to za nas.

I wreszcie wyjątkowe wyróżnienie – czyli tytuł Kreatora Kultury, przyznawany wybitnym osobowościom, twórcom kształtującym oblicze rodzimej kultury w Polsce i na świecie. Otrzymywali je w przeszłości m.in. Andrzej Wajda, Elżbieta i Krzysztof Pendereccy czy Olga Tokarczuk, Józef Hen czy Katarzyna Nosowska. Wspólną nagrodę „Polityki” i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS wraz z redaktorem naczelnym tygodnika Jerzym Baczyńskim wręczył prezes ZAiKS Miłosz Bembinow. „Za piosenki i płyty wychowujące całe pokolenie artystów, za kluczową rolę w działaniach Brygady Kryzys i Tiltu, legendarnych zespołów polskiego punka i nowej fali, za współtworzenie naszego kanonu muzyki buntowniczej, antysystemowej, ale i wieczną nadzieję, że jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie” – jak uzasadniał w laudacji Jerzy Baczyński – „do galerii sławy polskiej kultury” dołączył Tomasz Lipiński, muzyk rockowy, wokalista, autor tekstów, kompozytor i gitarzysta, lider i współzałożyciel zespołów Brygada Kryzys i Tilt. – Powiedzieć, że wzruszenie ściska mi gardło, to nic nie powiedzieć – mówił ze sceny. I dodał: – Dziękuję „Polityce” za to, że co roku docenia twórców, którzy są w pierwszej połowie życia, ale i że co roku docenia kogoś, kto jest w tej drugiej połowie.

Nagrodę czytelników wręczył Jerzy Baczyński – Waszą decyzją ten szczególny Paszport otrzymał w tym roku Yehuda Prokopowicz. – Jeśli miałbym powiedzieć, co w życiu cenię najbardziej, powiedziałbym, że ludzi – oznajmił pianista, gwiazda ostatniej edycji Konkursu Chopinowskiego.

Ta lakoniczna wypowiedź dobrze podsumowuje wszystkie poprzednie – laureatki i laureaci dziękowali ludziom i zespołom, którzy współtworzyli ich projekty, wspierali albo byli ich mentorami. „Kultura to nie sport”, powiedział Bartek Chaciński. Ale wysiłek bywa drużynowy.

Paszporty POLITYKI 2025: wszystkie nominacje

Niżej przedstawiamy wszystkich nominowanych do Paszportów POLITYKI za osiągnięcia 2025 r. Listy pomogli ułożyć przedstawiciele polskiej krytyki, wybitni znawcy swoich dyscyplin. Laureatki i laureatów wyłoniła w drugim etapie kapituła „Polityki”.

FILM: Emi Buchwald, Kordian Kądziela, Eryk Kulm

SCENA: Mikita Iłyńczyk, Katarzyna Minkowska, Ramona Nagabczyńska

SZTUKI WIZUALNE: Agata Ingarden, Ant Łakomsk, Patryk Różycki

KSIĄŻKA: Stanisław Łubieński, Paweł Rzewuski, Ishbel Szatrawska

MUZYKA POWAŻNA: Yehuda Prokopowicz, Natalia Rubiś, Aleksandra Słyż

MUZYKA POPULARNA: Marcel Baliński, Sw@da x Niczos, WaluśKraksaKryzys

KULTURA CYFROWA: 11 bit studios, Centrum Archiwistyki Społecznej, Questline

Paszporty POLITYKI: nasza idea

Paszporty POLITYKI to jedna z najważniejszych nagród kulturalnych w Polsce, przyznana po raz pierwszy w 1993 r. Ich inicjatorem był Zdzisław Pietrasik, wybitny dziennikarz, publicysta, krytyk filmowy i teatralny, wieloletni szef działu kultury w „Polityce”. Idea nowej nagrody była prosta: „nieuleganie modom i środowiskowym naciskom, uważne wysupływanie najbardziej wartościowych dokonań, ale i z przekonaniem, że młoda kultura jest dobrem, które należy wspierać i promować”. Autor pomysłu zaprosił do współpracy całe środowisko krytyki polskiej sztuki. Zaproponował także dwuetapowy wybór wyróżniających się artystów i kategorie, do których byli zgłaszani nominowani.

Przez ćwierć wieku wprowadzono kilka zmian proceduralnych i dostosowano nazwy kategorii do nowych, dynamicznie rozwijających się kierunków i trendów w sztuce. Dawna „plastyka” to już sztuki wizualne (2003), „rock-pop-estrada” to dziś „muzyka popularna” i osobno „muzyka poważna” (2006). Powołano też kategorię kultura cyfrowa (2016), obejmującą wszelkie formy kultury, których wyjściową formą jest kod programowania, ze szczególnym uwzględnieniem gier wideo, aplikacji, różnorodnych form internetowych, VR i filmów interaktywnych. Od 2002 r. wręczany jest tytuł Kreatora Kultury – nagroda niepodlegająca nominacjom, przyznawana wybitnym osobistościom, których praca miała wpływ na rozwój i popularyzację polskiej kultury.

Anna Kowalska, Aleksandra Żelazińska

