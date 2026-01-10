Paszporty POLITYKI 2025 rozdane! Kto zachwycił, poruszył, zaskoczył?

Już po raz 33. wręczyliśmy Paszporty POLITYKI zasłużonym, utalentowanym polskim twórcom. Z ich wypowiedzi na scenie wynika, że robią swoje mimo błyskawicznego rozwoju AI. I w duchu wspólnoty.

FILM: Emi Buchwald

SCENA: Katarzyna Minkowska

KSIĄŻKA: Stanisław Łubieński

SZTUKI WIZUALNE: Ant Łakomsk

MUZYKA POWAŻNA: Aleksandra Słyż

MUZYKA POPULARNA: Sw@da x Niczos

KULTURA CYFROWA: Tomasz Kisilewicz z 11 bit studios

PASZPORT CZYTELNIKÓW: Yehuda Prokopowicz

KREATOR KULTURY: Tomasz Lipiński

33. gala już za nami, ale można do niej wracać (niżej). Materiały z kulis, relacja z czerwonego dywanu i wypowiedzi na gorąco po otrzymaniu nagród – znajdziecie na Facebooku „Polityki”.

Paszporty POLITYKI: trwa gala rozdania

– Lubimy, kiedy wszystko jest na swoim miejscu – mówił ze sceny dyrektor TVP Tomasz Sygut. Paszporty POLITYKI wróciły do Telewizji Polskiej po dziesięciu latach przerwy (tak się złożyło, że w tym czasie rządził PiS, a w publicznej telewizji Jacek Kurski). O oprawę muzyczną zadbał dziś wieczorem zespół Hoshii z Kubą Więckiem (laureat Paszportów w 2024 r.), na otwarcie zaśpiewała z nimi Daria ze Śląska (nominowana do Paszportów w ubiegłym roku).

Galę poprowadzili Gabi Drzewiecka (TVP) i Bartek Chaciński, zastępca redaktora naczelnego „Polityki” i szef działu kultury. Jak przypomniał, pomysłodawcą nagrody był Zdzisław Pietrasik, wieloletni szef działu kultury w naszym tygodniku i wybitny publicysta. Tak definiował przed laty zwycięzców Paszportów: „To ludzie, którzy już dużo dobrego zrobili, ale mogą zrobić więcej w dającej się przewidzieć przyszłości”.

– Zawsze w takich sytuacjach sobie myślę, że jeśli dostanę nagrodę, to fajnie, ale jeśli nie dostanę, to też fajnie, bo nie będę musiała mówić ze sceny – powiedziała Emi Buchwald, laureatka pierwszego przyznanego dziś Paszportu – w kategorii Film. – Ale rozumiem tę decyzję (to wywołało wesołość na widowni – red.), ponieważ mój paszport kończy ważność w przyszłym tygodniu. Reżyserka podziękowała całej ekipie pracującej przy filmie „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej” i Maciejowi Buchwaldowi (również nominowanemu, prywatnie mężowi).

W kategorii Muzyka poważna nagrodę wręczyli Dorota Szwarcman i Witold Literacki, wiceprezes zarządu Orlen ds. korporacyjnych. Spośród trojga nominowanych: Yehudy Prokopowicza, pianisty i jednego z najmłodszych Polaków na tegorocznym Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim, śpiewaczki Natalii Rubiś i kompozytorki, sound designerki Aleksandry Słyż jury Paszportem nagrodziło tę ostatnią – „za niezwykłą umiejętność angażowania słuchaczy, za kreowanie wyjątkowego brzmienia i za pokazanie, jak blisko dziś od kompozycji do reżyserii dźwięku”. – Dziś mam urodziny – przyznała Słyż. – I to najpiękniejsze wyróżnienie, jakiego mogłam się spodziewać, trudno będzie to przebić.

– Chciałam zwrócić uwagę, że tylko jedna osoba jest wyciągana na scenę jako twarz projektu – powiedziała z kolei Katarzyna Minkowska, laureatka Paszportu w kategorii Scena. – A kiedy tu jestem, kończy się jeden mój spektakl – pozdrawiam ekipę „Mojego roku relaksu i odpoczynku” w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. I spektaklu „Sceny z życia małżeńskiego”, który jest właśnie grany na deskach Narodowego Starego Teatru w Krakowie.

W kategorii Kultura cyfrowa jury nominowało producentów gier komputerowych 11 bit studios i Questline oraz Centrum Archiwistyki Społecznej. Paszport wręczyli Edwin Bendyk i Beata Stelmach, prezes zarządu Totalizatora Sportowego. – Przyznajemy Paszporty POLITYKI wciąż ludziom, jesteśmy przekonani, że systemy technologiczne jeszcze długo nie zastąpią człowieka w tej najbardziej ludzkiej z kompetencji: zdolności tworzenia – mówił Edwin Bendyk. A Beata Stelmach ogłosiła, że – „za stawianie ważnych i nowatorskich w formie pytań o istotę tożsamości, a także rolę i znaczenie przypadku, bo w czasach gwałtownych zmian świadomość tego, skąd, dlaczego i dokąd zmierzamy, jest szczególnie istotna” – Paszport otrzymuje w tej edycji Tomasz Kisielewicz z 11 bit studios. – Dziękuję, że od dekady doceniacie szeroko pojętą kulturę cyfrową, a szczególnie moje ulubione gry komputerowe. To dla mnie dowód, że gry faktycznie są dziś bardzo istotnym filarem współczesnej polskiej kultury – podkreślił Kisielewicz.

Ant Łakomsk, laureatka Paszportów w kategorii Sztuki wizualne, dziękowała bliskim. Mówiła z niedowierzaniem i wzruszeniem: – Wydawało mi się, że ta nominacja to taki głupi żart. Po znalezieniu pięciozłotówki na korytarzu tutaj myślałam, że na tym się skończy.

W kategorii Książka nominowano Stanisława Łubieńskiego, autora „Drugiego życia Czarnego Kota”, Pawła Rzewuskiego – autora „Krzywdy”, i Ishbel Szatrawską, autorkę „Wyroku”. „Za znakomitą literacko opowieść o wędrówkach w czasie i przestrzeni, za przygodową i poruszającą historię o spotkaniach i pożegnaniach, ale przede wszystkim o trwaniu tego, co jest wokół nas” – zwyciężył Stanisław Łubieński.

– To sygnał, że to, co robimy intuicyjnie i po swojemu, jest doceniane szerzej – powiedziała Nika Jurczuk z duetu Sw@da x Niczos, nagrodzonego Paszportem w kategorii Muzyka popularna. – Ponad 100 tys. utworów dziennie wpada na streamingi, łatwo się pogubić, więc szukamy zaczepienia – dodał Wiktor Szczygieł, druga połowa duetu. – Po raz kolejny się okazuje, że to są korzenie. Obawiamy się, że jeśli sami nie będziemy opowiadać Podlasia, ktoś może zrobić to za nas.

I wreszcie wyjątkowe wyróżnienie – czyli tytuł Kreatora Kultury, przyznawany wybitnym osobowościom, twórcom kształtującym oblicze rodzimej kultury w Polsce i na świecie. Otrzymywali je w przeszłości m.in. Andrzej Wajda, Elżbieta i Krzysztof Pendereccy czy Olga Tokarczuk, Józef Hen czy Katarzyna Nosowska. Wspólną nagrodę „Polityki” i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS wraz z redaktorem naczelnym tygodnika Jerzym Baczyńskim wręczył prezes ZAiKS Miłosz Bembinow. „Za piosenki i płyty wychowujące całe pokolenie artystów, za kluczową rolę w działaniach Brygady Kryzys i Tiltu, legendarnych zespołów polskiego punka i nowej fali, za współtworzenie naszego kanonu muzyki buntowniczej, antysystemowej, ale i wieczną nadzieję, że jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie” – jak uzasadniał w laudacji Jerzy Baczyński – „do galerii sławy polskiej kultury” dołączył Tomasz Lipiński, muzyk rockowy, wokalista, autor tekstów, kompozytor i gitarzysta, lider i współzałożyciel zespołów Brygada Kryzys i Tilt. – Powiedzieć, że wzruszenie ściska mi gardło, to nic nie powiedzieć – mówił ze sceny. I dodał: – Dziękuję „Polityce” za to, że co roku docenia twórców, którzy są w pierwszej połowie życia, ale i że co roku docenia kogoś, kto jest w tej drugiej połowie.

Nagrodę czytelników wręczył Jerzy Baczyński – Waszą decyzją ten szczególny Paszport otrzymał w tym roku Yehuda Prokopowicz. – Jeśli miałbym powiedzieć, co w życiu cenię najbardziej, powiedziałbym, że ludzi – oznajmił pianista, gwiazda ostatniej edycji Konkursu Chopinowskiego.

Ta lakoniczna wypowiedź dobrze podsumowuje wszystkie poprzednie – laureatki i laureaci dziękowali ludziom i zespołom, którzy współtworzyli ich projekty, wspierali albo byli ich mentorami. „Kultura to nie sport”, powiedział Bartek Chaciński. Ale wysiłek bywa drużynowy.

Paszporty POLITYKI 2025: wszystkie nominacje

Niżej przedstawiamy wszystkich nominowanych do Paszportów POLITYKI za osiągnięcia 2025 r. Listy pomogli ułożyć przedstawiciele polskiej krytyki, wybitni znawcy swoich dyscyplin. Laureatki i laureatów wyłoniła w drugim etapie kapituła „Polityki”.

FILM: Emi Buchwald, Kordian Kądziela, Eryk Kulm

SCENA: Mikita Iłyńczyk, Katarzyna Minkowska, Ramona Nagabczyńska

SZTUKI WIZUALNE: Agata Ingarden, Ant Łakomsk, Patryk Różycki

KSIĄŻKA: Stanisław Łubieński, Paweł Rzewuski, Ishbel Szatrawska

MUZYKA POWAŻNA: Yehuda Prokopowicz, Natalia Rubiś, Aleksandra Słyż

MUZYKA POPULARNA: Marcel Baliński, Sw@da x Niczos, WaluśKraksaKryzys

KULTURA CYFROWA: 11 bit studios, Centrum Archiwistyki Społecznej, Questline

Paszporty POLITYKI: nasza idea

Paszporty POLITYKI to jedna z najważniejszych nagród kulturalnych w Polsce, przyznana po raz pierwszy w 1993 r. Ich inicjatorem był Zdzisław Pietrasik, wybitny dziennikarz, publicysta, krytyk filmowy i teatralny, wieloletni szef działu kultury w „Polityce”. Idea nowej nagrody była prosta: „nieuleganie modom i środowiskowym naciskom, uważne wysupływanie najbardziej wartościowych dokonań, ale i z przekonaniem, że młoda kultura jest dobrem, które należy wspierać i promować”. Autor pomysłu zaprosił do współpracy całe środowisko krytyki polskiej sztuki. Zaproponował także dwuetapowy wybór wyróżniających się artystów i kategorie, do których byli zgłaszani nominowani.

Przez ćwierć wieku wprowadzono kilka zmian proceduralnych i dostosowano nazwy kategorii do nowych, dynamicznie rozwijających się kierunków i trendów w sztuce. Dawna „plastyka” to już sztuki wizualne (2003), „rock-pop-estrada” to dziś „muzyka popularna” i osobno „muzyka poważna” (2006). Powołano też kategorię kultura cyfrowa (2016), obejmującą wszelkie formy kultury, których wyjściową formą jest kod programowania, ze szczególnym uwzględnieniem gier wideo, aplikacji, różnorodnych form internetowych, VR i filmów interaktywnych. Od 2002 r. wręczany jest tytuł Kreatora Kultury – nagroda niepodlegająca nominacjom, przyznawana wybitnym osobistościom, których praca miała wpływ na rozwój i popularyzację polskiej kultury.