Yehuda Prokopowicz z Paszportem Czytelników „Polityki”

Yehuda Prokopowicz (ur. 2005 r.) – pianista, jeden z najmłodszych członków polskiej ekipy na tegorocznym Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim, który okazał się jej czarnym koniem. I choć do finału nie wszedł (zabrakło mu punktu), jury doceniło jego piękne mazurki, za które otrzymał Nagrodę Polskiego Radia. Urodził się w Netanii i mieszkał w Izraelu przez pierwsze osiem lat życia. Tam jego najstarsza siostra Veronika, również pianistka, zaczęła uczyć grać swoje rodzeństwo.

Naukę kontynuował po przeprowadzce z rodziną do Krakowa, najpierw u prof. Stefana Wojtasa, a na studiach w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego u dr. Krzysztofa Książka. Jest laureatem ponad 30 konkursów, w tym III nagrody i nagrody specjalnej na XXVIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Szafarni (2021 r.) czy Nagrody Chopinowskiej i V nagrody na konkursie Arthur Rubinstein in memoriam w Bydgoszczy (2024 r.).

W latach 2018–24 z Erykiem Koszelą współtworzył ProKosz Piano Duo; młodzi pianiści również wygrali szereg konkursów kameralnych, m.in. w Warszawie, Zamościu, Krakowie (2022 r.) i Rzymie (2023 r.). Na estradzie sprawia wrażenie, jakby trema była mu całkowicie obca. Dba o wizerunek, jest elegancki, szczególnie lubi kapelusze. Oczywiście nie na koncertach.