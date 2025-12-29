Co będzie grane, wystawiane i czytane w 2026 roku? Na to czekamy. Typy „Polityki”

Film o miłości, stracie i żałobie, jakiego jeszcze chyba nie było. Kleczewska domyka tryptyk. Nicole Kidman robi sekcje zwłok. Na co jeszcze czekamy?

Europejskie dziedzictwo traum. Warszawski Nowy Teatr zacznie rok premierą Krzysztofa Warlikowskiego, który po latach wystawiania kolaży tekstów wraca do dramatu. Podstawą „Europy” jest sztuka Wajdiego Mouawada, podejmująca temat dziedziczenia traum przez mieszkańców Starego Kontynentu i wpisująca go w pierwotny porządek i mitologię. W obsadzie m.in. Cielecka, Ostaszewska, Chyra i Gelner. Premiera 7 stycznia

Taniec nad Wisłą. Z okazji otwarcia Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych, działający w dawnym pawilonie MSN nad Wisłą, zaprasza m.in. na spektakl „My Fierce Ignorant Step” w choreografii gwiazdy Christosa Papadopoulosa i międzypokoleniowy Bal Powszechny. A przez cały pierwszy rok – na 150 wydarzeń. Taniec będzie się nad Wisłą zarówno oglądać, jak i się go uczyć. Otwarcie w weekend 8–11 stycznia

Żałobny Szekspir. „Hamnet” w reż. Chloé Zhao to film o miłości, stracie i żałobie, jakiego jeszcze chyba nie było. W tle historia narodzin „Hamleta”, szekspirowskiego arcydramatu wszech czasów. Przejmujące kreacje aktorskie stworzyli Jessie Buckley i Paul Mescal. Całość pięknie sfilmował Łukasz Żal. Nagroda publiczności w Toronto, sześć nominacji do Złotych Globów, jedenaście do Critics’ Choice Awards dobitnie wskazują, że to jeden z oscarowych faworytów. Premiera 23 stycznia