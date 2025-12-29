Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Joanna Podgórska
Joanna Podgórska
29 grudnia 2025
Społeczeństwo

Cierpienia miłości

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

29 grudnia 2025
„Problem w tym, że nie ma innej osi spajającej życie. Bo miłość romantyczna była nie tylko spoiwem związków, ale też rdzeniem życiorysu, kamieniem milowym, wokół którego budowaliśmy całe życie”. „Problem w tym, że nie ma innej osi spajającej życie. Bo miłość romantyczna była nie tylko spoiwem związków, ale też rdzeniem życiorysu, kamieniem milowym, wokół którego budowaliśmy całe życie”. Basia Dziedzic
Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.
Prof. Tomasz SzlendakLeszek Zych/Polityka Prof. Tomasz Szlendak

JOANNA PODGÓRSKA: Dziś już jedna trzecia Polaków to single. Czy w młodszych generacjach ten odsetek rośnie?
PROF. TOMASZ SZLENDAK: Nie wiem, czy można o nich mówić w kategoriach singli. Do pewnego wieku bycie w parze nie jest dla nich istotne. Większość 20- czy 25-letnich osób nie jest w związkach i raczej o tym nie myślą. Ich życie randkowe dopiero się w tym momencie rozpoczyna. Epizody bycia samemu są znacznie dłuższe niż epizody bycia we dwoje, jeśli w ogóle się zdarzają. Z danych wynika, że 44 proc. osób do 30. roku życia singluje, a kolejnych 22 proc. LAT-uje (LAT to skrót od angielskiego zwrotu living apart together – życie osobno razem – przyp. red.), czyli tworzą parę, ale nie mają wspólnego życia.

Młodzi nie umieją wchodzić w związki czy może nie chcą?
To różnie bywa. Niechęć do tworzenia par może wynikać przede wszystkim z tego, że to jest jednak krok w dorosłość, i to krok trudny. Trzeba wyprowadzić się od rodziców, założyć własne gospodarstwo domowe. A warunki ekonomiczne, poczynając od drogich kredytów, temu nie sprzyjają. Poza tym wśród młodych, zwłaszcza z klas średnich, dominuje taka postawa, żeby się ze swoich domów rodzinnych nie wyprowadzać. Nie widzą ku temu powodów. A to się zazębia z faktem, że młodzi faktycznie nie bardzo potrafią funkcjonować w związkach, bo nie mają tego jak trenować. Przykłady anegdotyczne można mnożyć. Znajoma ma dwóch synów: 22- i 19-latka. Jeden na studiach, drugi w klasie maturalnej. Żaden z nich jeszcze nigdy nie miał dziewczyny. Nie chodzą na randki, które są pierwszą szkołą bycia w związku – poświęcenia drugiemu człowiekowi jakiejś części siebie, zawierania kompromisów. Bycie w związku trzeba ćwiczyć i starsze pokolenia ćwiczyły to już w szkole, podczas „chodzenia ze sobą” i randek.

Polityka 1/2.2026 (3546) z dnia 29.12.2025; Rozmowa na Nowy Rok; s. 26
Oryginalny tytuł tekstu: "Cierpienia miłości"
Joanna Podgórska

Joanna Podgórska

W „Polityce” od 1994 r. Zajmuje się problematyką społeczną. Wyróżniona Okularami Równości przez pełnomocniczkę rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn nagrodą Fundacji Równości Hiacynt w kategorii Media oraz Nagrodą Współodczuwania, przyznawaną przez Klub Gaja za wrażliwość w opisywaniu sytuacji zwierząt. W 2010 r. zdobyła nagrodę Pióro Nadziei, przyznawaną przez Amnesty International, a w 2013 r. została laureatką konkursu Media Równych Szans. Debiutowała w warszawskim „Życiu Codziennym”.
Reklama