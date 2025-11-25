Przejdź do treści
SCENA
25 listopada 2025
Paszporty POLITYKI

Ramona Nagabczyńska

Nominacja w kategorii Scena: Ramona Nagabczyńska

25 listopada 2025
Ramona Nagabczyńska Ramona Nagabczyńska Leszek Zych / Polityka
W choreografiach lubi zaglądać pod podszewkę schematycznych i konwencjonalnych wyobrażeń kobiecości.
Urodzona w 1984 r. w Toronto tancerka, choreografka, performerka i pedagożka ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Baletową w Warszawie, a następnie studiowała taniec współczesny w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst we Frankfurcie nad Menem i w London Contemporary Dance School. Była związana z europejskimi sieciami apap Network i Aerowaves, współzakładała Centrum w Ruchu, przez ponad dekadę wspierające rozwój sztuki choreografii w Warszawie.

Jako choreografka zadebiutowała w 2009 r. pracą „Man’s Best Friend”, zrealizowaną w ramach programu „Solo Projekt” Starego Browaru w Poznaniu. Współpracowała z reżyserami, choreografami i artystami wizualnymi, m.in. z Clod Ensemble, Davidem Wampachem, Rebeccą Lazier, Martą Ziółek, Pawłem Sakowiczem, Małgorzatą Wdowik, Eweliną Marciniak, Pauliną Ołowską czy Pawłem Althamerem.

W choreografiach lubi zaglądać pod podszewkę schematycznych i konwencjonalnych wyobrażeń kobiecości. W solowych performansach obnaża – jak pisała krytyczka – „mięsność istnienia” („Części ciała”, 2019 r.), analizuje ciążę i poród („Błogo”, zrealizowane w ramach wystawy „Witkacy. Sejsmograf epoki przyspieszenia” w warszawskim Muzeum Narodowym). W „Silenzio!” (Nowy Teatr w Warszawie i Art Stations Foundation, 2021 r.) wraz z trzema performerkami brawurowo wykorzystują operę do wyrażenia buntu przeciw odcieleśniającym konwencjom, w jakich funkcjonują kobiety. Za ten spektakl otrzymała nagrodę reżyserską na Międzynarodowym Festiwalu Boska Komedia.

„Hate Haus”, stworzony z grupą Hertz Haus (2024 r.), „wydobywał partykularny głos kolektywu”, a „Anonimowi performerzy” z warszawskiego Studia z tego samego roku to przewrotna analiza mechanizmów uzależnienia od występowania na scenie. Hitem jest zrealizowany w Komunie Warszawa najnowszy spektakl Nagabczyńskiej „Kocham balet”, kameralny i widowiskowy jednocześnie. Razem z Aleksandrą Borys, Karoliną Kraczkowską i Izą Szostak, które przeszły podobną drogę co choreografka – od szkoły baletowej do tańca współczesnego – przyglądają się swemu dzisiejszemu stosunkowi do klasyki. Nic, z odwołaniami do „Jeziora łabędziego” włącznie, nie jest tu jednoznaczne, a efekt zachwyca.

Partnerem kategorii SCENA jest Miasto Białystok (www.bialystok.pl)

Ponadto zgłoszeni zostali:

Kamil Białaszek (reżyser, dramaturg), Michał Buszewicz (dramatopisarz, reżyser), Anna Ilczuk (aktorka), Fabien Lédé (artysta wizualny i scenograf), Pamela Leończyk (reżyserka), Marianna Linde (aktorka), Anna Obszańska (reżyserka, choreografka), Jędrzej Piaskowski i Hubert Sulima (duet reżysersko-dramaturgiczny), Paweł Sakowicz (tancerz i choreograf), Agata Siniarska (choreografka, performerka, dramaturżka), Magda Szpecht (reżyserka), Marta Szypulska (kostiumografka), Łukasz Twarkowski (reżyser), Dominik Więcek (choreograf, tancerz, performer), Marta Ziółek (choreografka, performerka)

Polityka 48.2025 (3542) z dnia 26.11.2025; Paszporty POLITYKI 2025; s. 87
Oryginalny tytuł tekstu: "Ramona Nagabczyńska"

SCENA

