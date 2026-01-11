Kultura cyfrowa: Tomasz Kisilewicz z 11 bit studios z Paszportem POLITYKI

Za stawianie ważnych i nowatorskich w formie pytań o istotę tożsamości, a także rolę i znaczenie przypadku, bo w czasach gwałtownych zmian świadomość tego, skąd, dlaczego i dokąd zmierzamy, jest szczególnie istotna. Za grę wideo „The Alters”.

11 bit studios – warszawskie studio produkujące gry wideo, powstałe w 2009 r. i dwukrotnie już nominowane do Paszportów POLITYKI: za dodatek do gry „This War of Mine” (sama gra trafiła pięć lat temu na listę lektur szkolnych) w 2016 r., a dwa lata później za grę „Frostpunk”.

„The Alters” opowiada historię Jana Dolskiego – rozbitka na obcej planecie, który, aby przetrwać i odnaleźć drogę do domu, zmuszony jest stworzyć alternatywne wersje samego siebie. To gra o tym, jak nasze różne decyzje kształtują przebieg naszego życia – o konsekwencjach i o tym, jak potrafimy sobie z nimi radzić. W nieoczywisty sposób łączy ze sobą gatunki, aby opowiedzieć emocjonalną historię o bardzo ludzkim wymiarze.

Reżyser „The Alters” Tomasz Kisilewicz był architektem, pracował w Korei Południowej, ale wrócił do Polski, zobaczywszy grę „This War of Mine”, by dołączyć do ludzi, który stworzyli tak wyjątkowy tytuł. Z 11 bit studios związany jest od 2017 r. Pomagał współtworzyć „Frostpunk” i dodatki fabularne do „This War of Mine”, od 2018 r. w roli głównego grafika (ang. lead artist). W 2020 r. rozpoczął pracę nad „The Alters”. Choć oczywiście jak każda gra jest to dzieło zbiorowe: „Tak jak Jan Dolski nie poradziłby sobie sam na nieprzyjaznej planecie, tak gra nie powstałaby bez całego zespołu niesamowitych, kreatywnych ludzi o różnych specjalizacjach i talentach”.

