Przejdź do treści
Reklama
Reklama
FILM
25 listopada 2025
Paszporty POLITYKI

Eryk Kulm

Nominacja w kategorii Film: Eryk Kulm

25 listopada 2025
Eryk Kulm Eryk Kulm Leszek Zych / Polityka
Jako dziecko Eryk Kulm uczył się grać na fortepianie, doskonalił swoje zdolności w szkole muzycznej, ale ostatecznie wybrał aktorstwo.
Polityka
Polityka

Aktor filmowy i teatralny, kompozytor. Urodził się 19 października 1990 r. w rodzinie artystycznej. Jego matka była malarką, ojciec Eryk Kulm senior – jednym z najwybitniejszych perkusistów w historii polskiego jazzu, a dziadek przez ponad trzy dekady pełnił funkcję oficera „rozrywkowego” na transatlantyku MS „Batory” (wystąpił nawet w filmowym „Kochaj albo rzuć” Sylwestra Chęcińskiego).

Jako dziecko Eryk Kulm uczył się grać na fortepianie, doskonalił swoje zdolności w szkole muzycznej, ale ostatecznie wybrał aktorstwo, kończąc Akademię Teatralną w Warszawie w 2016 r. Debiutował na dużym ekranie w roli ucznia w głośnym dramacie psychologicznym Magdaleny Piekorz „Pręgi”. Grywał w serialach, m.in. „Na Wspólnej”, w „Barwach szczęścia”, „Bodo”, „Wojennych dziewczynach”, „Kuchni”, „Kiedy ślub?”.

Przełomem okazała się tytułowa rola w dramacie wojennym „Filip” na podstawie prozy Tyrmanda. Kręcenie tego filmu zbiegło się ze śmiercią jego rodziców. Grając polskiego Żyda, który stracił w warszawskim getcie całą swoją rodzinę, aktor odreagowywał żałobę po nich. Przytył do tej roli siedem kilogramów, nauczył się tańczyć, stepować, boksować i płynnie mówić po francusku. Krytycy zachwycali się jego wszechstronnością, łączeniem powagi z ironią, umiejętnością kamuflażu. Otrzymał za nią m.in. Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego oraz Orła za najlepszą główną rolę męską.

Powtórzył sukces, występując ponownie u Michała Kwiecińskiego w największej superprodukcji ostatnich dekad i jednym z najdroższych filmów w historii polskiej kinematografii „Chopin, Chopin!” (kosztował 72 mln zł). Kreacja Kulma łamie stereotypy i buduje wywrotowy wizerunek polskiego kompozytora, stojący w sprzeczności z narodowym mitem melancholika, a jednocześnie uzależnionego od życia towarzyskiego, sławy, podziwu kobiet dandysa i lwa salonowego. Filmowy wizerunek Chopina przypomina bardziej współczesną gwiazdę rocka niż poddającego się śmiertelnej chorobie gruźlika. Aktor przyznaje w wywiadach, że całe życie marzył, by zagrać genialnego muzycznego autystyka, co zmotywowało Kwiecińskiego do napisania tej roli specjalnie dla niego.

Partnerem kategorii FILM jest Województwo Kujawsko-Pomorskie

Partner kategorii Filmmateriały prasowePartner kategorii Film

Ponadto zgłoszeni zostali:

Kasper Bajon (scenarzysta, „Heweliusz”), Michał Dymek (operator, „Dziewczyna z igłą”), Matylda Giegżno (aktorka, „Światłoczuła”), Lena Góra (aktorka, „Przesmyk”), Natalia Koniarz (reżyserka, „Silver”), Iga Lis (reżyserka, „Bałtyk”), Marek Modzelewski (scenarzysta, „Teściowie 3”), Jakub Rużyłło (scenarzysta, „1670”), Tomasz Schuchardt (aktor, „Dom dobry”), Justyna Wasilewska (aktorka, „Heweliusz”), Filip Zaręba (aktor, „LARP. Miłość, trolle i inne questy”)

Polityka 48.2025 (3542) z dnia 26.11.2025; Paszporty POLITYKI 2025; s. 85
Oryginalny tytuł tekstu: "Eryk Kulm"

FILM

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kultura

  1. Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. „Łowca jeleni” wraca do kin. Nadal robi wrażenie

    Jakub Demiańczuk

  2. Jeden obraz droższy niż całe MSN? W Nowym Jorku padł rekord aukcyjny

    Aleksander Świeszewski

  3. Jan Komasa o filmie „Rocznica”: To miała być orwellowska baśń. Krytyka alt right to intelektualna łatwizna

    Janusz Wróblewski

  4. Kącki, Palikot, Potocka, czyli sztuka pisania z wygnania. Czytamy. „To jest to cancel culture”?

    Aleksandra Żelazińska

  5. Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. Szponcić z klasą, czyli słowo roku nie tak młodzieżowe. I co z tym 67?

    Michał Klimko

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Miłość do grobowej deski, ale konta osobne? W Polsce czasem wygrywa model hybrydowy

Polki i Polacy wierzą we wspólne życie do grobowej deski, ale we wspólne konto już niekoniecznie. Czy fakt, że mamy oddzielne konta, oznacza, że coś z nami jest nie tak?

Zbigniew Borek
15.11.2025
null
Społeczeństwo

Demokalipsa? Polska staje się bezdzietna. Niektórych trendów już nie da się łatwo odwrócić

To zapowiedziana katastrofa: od dekad wiadomo, że nie ma już możliwości, by odwrócić spadkowy trend urodzeń, bo potencjalnych matek od dawna jest za mało. Tyle dzieci, ile potrzebuje ZUS, nie narodzą, nie ma szans. Wiadomo też, że wzrosną koszty opieki nad coraz liczniejszym i żyjącym coraz dłużej najstarszym pokoleniem.

Martyna Bunda
19.11.2025
null
Pomocnik Historyczny

Wywiad Moskwy, służby Kremla. KGB, GRU, FSB, SWR: to są fachowcy od dywersji i mokrej roboty

Rosyjski wywiad może budzić zazdrość wielu zagranicznych kolegów. Ma duży budżet, możliwości techniczne i zasoby ludzkie. A przede wszystkim państwem rządzi były oficer KGB, czyli ich człowiek.

Timur Olevskiy, Paweł Reszka
18.11.2025
null
Społeczeństwo

Psychoterapeuci kontra psychologowie. Co z ustawą? Wojna nerwów trwa, symetrii tu nie ma

Już prawie rok trwa zawierucha związana z uregulowaniem zawodów psychoterapeuty i psychologa. Ludzie zajmujący się zdrowiem psychicznym prowadzą między sobą zażartą wojnę: apele, wnioski, stanowiska i gorące wystąpienia na forach sejmowych i internetowych. O co chodzi?

Ewa Wilk
10.11.2025
null
Kraj

Prawda traci zasięgi. Po głośnej rozmowie Rymanowskiego, czyli fakty nie są już niezbędne

Jak to możliwe, że to prawica stawia się dzisiaj w roli obrońcy wolności słowa przed zakusami liberalnego cenzora? W cyfrowym świecie, który pozacierał kategorie prawdy i fałszu, nawet takie cuda są niestety możliwe.

Rafał Kalukin
20.11.2025
null
Społeczeństwo

Awantura w Dzieżkach. Od ciemnoskórych sąsiadów odgrodzili się płotem granicznym

We wsi Dzieżki pod Mońkami wybuchła awantura sąsiedzka nowopolskiego typu: za miedzę sprowadzili się ciemnoskórzy, więc trzeba było odgrodzić się od nich płotem granicznym.

Marcin Kołodziejczyk
11.11.2025
null
Kraj

Braun na fali. Czym uwodzi wyznawców? Kto naprawdę pociąga za sznurki w jego teatrze?

W nieodległej przyszłości, w bardzo bliskiej galaktyce Grzegorz Braun, samozwańczy Lord Vader polskiej polityki, może wprowadzić do Sejmu nawet 50 ludzi. Czym uwodzi swoich wyznawców?

Michał Danielewski
21.11.2025
null
Społeczeństwo

Reporter „Polityki” zatrudnił się w Żabce. Jak było? „Tu się liczy tylko zdanie Basi”

W Polsce jest już 12 tys. Żabek, ciężko wyjść z domu i żadnej nie zobaczyć. Ale co widać w nich od środka? Aby się o tym przekonać, sam zatrudniłem się w jednej z nich.

Zbigniew Borek
06.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Sojowe dzieci, czyli jak talerz stał się deklaracją polityczną. „Zapala się czerwona lampka”

Sposób odżywiania stał się polem ideologicznego konfliktu. Kotlet schabowy jest traktowany jako symbol konserwatywnej tożsamości, wegan zaś oskarża się o lewactwo. Jak to jest zatem z dzisiejszymi normami żywienia?

Paweł Walewski
10.11.2025
Pokaż więcej
Reklama