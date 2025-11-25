Nominacja w kategorii Film: Emi Buchwald

Przejdź do treści
25 listopada 2025
25 listopada 2025
Jej artystyczna droga rozpoczęła się od form krótkometrażowych, w tym dokumentów. Poetycka forma kontrastuje w jej filmach z prozą życia.
Reżyserka i scenarzystka. Urodziła się 15 listopada 1991 r. w Skierniewicach, wychowała w Dąbrowicach. Jest absolwentką Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej PWSFTViT w Łodzi. Wywodzi się z rodziny wielodzietnej, ma pięcioro rodzeństwa (sama jest środkową siostrą). To doświadczenie wywarło kluczowy wpływ na tematykę jej twórczości, zwłaszcza debiutu, w którym chciała opowiedzieć o „splątaniu wieloosobowym”.

Jej artystyczna droga rozpoczęła się od form krótkometrażowych, w tym dokumentów, często nagradzanych na festiwalach. Poetycka forma kontrastuje w jej filmach z prozą życia. Subtelnie i z humorem potrafi rozbrajać dramatyczne, pełne napięcia sytuacje. Interesuje się koncepcją „miejsca rodzinnego” (temat eksplorowany m.in. w „Heimat”). Studencką etiudę „Nauka” poświęciła procesowi uczenia się przez dzieci wiersza Juliana Tuwima. W „Echu” podjęła problem terapii jąkania.

Debiut pełnometrażowy Emi Buchwald „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej” to naturalna konsekwencja jej dotychczasowych wyborów artystycznych. Koncentruje się na bliskości, czułości i ciekawości relacji rodzinnych. Siłą filmu jest realistyczna, niemal dokumentalna uważność, otwarta na metafizykę. „Od dziecka słuchałam historii o naszych przodkach. Wiele z nich, a może nawet większość, miała w sobie wątki duchologiczne i metafizyczne. Mój dziadek spisywał nadprzyrodzone historie naszej rodziny. Zawarł je w zbiorze opowiadań »Opowieści Dąbrowickie«” – tłumaczyła w jednym z wywiadów.

Film opowiada o czwórce rodzeństwa mieszkającego w Warszawie, które łączą toksyczne więzi, uzależnienie, stany lękowe, odrzucenie i potrzeba znalezienia bezpiecznego miejsca. Na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni jej debiut uznano za objawienie. Zdobył m.in. Złotego Pazura przyznawanego za „odwagę formy i treści”, nagrodę za najlepszą reżyserię i drugoplanową rolę kobiecą. Dziennikarze wybrali „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej” na najlepszy film festiwalu. Zwracano uwagę na czułość i empatię, zachwycające aktorstwo, naturalnie brzmiące dialogi. Podkreślano, że film niesie pozytywny wydźwięk, a historia jest mądrze wsłuchana w ludzki lęk i wyrozumiała wobec cierpienia wieku dojrzewania.

Ponadto zgłoszeni zostali:

Kasper Bajon (scenarzysta, „Heweliusz”), Michał Dymek (operator, „Dziewczyna z igłą”), Matylda Giegżno (aktorka, „Światłoczuła”), Lena Góra (aktorka, „Przesmyk”), Natalia Koniarz (reżyserka, „Silver”), Iga Lis (reżyserka, „Bałtyk”), Marek Modzelewski (scenarzysta, „Teściowie 3”), Jakub Rużyłło (scenarzysta, „1670”), Tomasz Schuchardt (aktor, „Dom dobry”), Justyna Wasilewska (aktorka, „Heweliusz”), Filip Zaręba (aktor, „LARP. Miłość, trolle i inne questy”)

Polityka 48.2025 (3542) z dnia 26.11.2025; Paszporty POLITYKI 2025; s. 84
Oryginalny tytuł tekstu: "Emi Buchwald"

