Książka: Stanisław Łubieński laureatem Paszportów POLITYKI

Za znakomitą literacko opowieść o wędrówkach w czasie i przestrzeni w książce „Drugie życie Czarnego Kota”. Za przygodową i poruszającą historię o spotkaniach i pożegnaniach, ale przede wszystkim o trwaniu tego, co jest wokół nas.

Stanisław Łubieński (ur. 1983 r.) – kulturoznawca, ukrainista, z zamiłowania przyrodnik. W 2017 r. po raz pierwszy nominowany do Paszportu za książkę „Dwanaście srok za ogon” (wyd. Czarne), otrzymał też za nią Nagrodę NIKE czytelników. Autor reportażu historycznego „Pirat stepowy” o życiu Nestora Machno, przetłumaczonego na chorwacki i ukraiński.

Współpracował z „Gazetą Wyborczą”, „Tygodnikiem Powszechnym” i Dwutygodnikiem. Współautor cyklu filmów „Warszawski Tygiel Kulturalny” o życiu imigrantów w Warszawie. Od dziecka interesuje się przyrodą. Prowadzi blog „Dzika Ochota” i organizuje spacery przyrodnicze po Warszawie. Gospodarz audycji „Księstwo ptaków” w radiowej Trójce i prezes zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

W „Drugim życiu Czarnego Kota” esej historyczny, felieton i opowieść przyrodnicza łączą się, tworząc niezwykłą, osobistą historię. Łubieński wędruje po centrum i obrzeżach Warszawy, ale w pewnym momencie jego spacery stają się coraz krótsze, a książka o trwaniu przyrody i spotkaniach staje się także książką o pożegnaniach.

Pozostali nominowani: Paweł Rzewuski, Ishbel Szatrawska

