Kordian Kądziela
Nominacja w kategorii Film: Kordian Kądziela
Reżyser i scenarzysta znany z charakterystycznego stylu łączącego elementy surrealizmu, absurdu i ironii z trafną obserwacją współczesnej rzeczywistości. Urodził się 4 lipca 1987 r. w Kędzierzynie-Koźlu. Wychował w Głogówku, skąd pochodzi jego rodzina. Od najmłodszych lat interesował się kinem i sztuką filmową.
W 2019 r. ukończył studia z reżyserii filmowej i telewizyjnej na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego filmy krótkometrażowe, takie jak „Muka!”, „Tiwi”, „Szczękościsk”, „Fusy”, wyróżniają bezpretensjonalność, lekkość dialogu, niewymuszony humor i młodzieńcza energia. Doceniano je m.in. na festiwalach w Gdyni, Krakowie, Petersburgu, Barcelonie i Breście.
Największym jak dotąd sukcesem Kądzieli jest bijący rekordy popularności serial „1670” (właśnie powstaje trzeci sezon), współreżyserowany z Maciejem Buchwaldem. Opowieścią o szlachcicu Janie Pawle, właścicielu połowy wsi Adamczycha, zachwycali się niemal wszyscy, natomiast prawica wytykała autorom uprawianie pedagogiki wstydu, wpisanej w rewizjonistyczny nurt ludowej historii Polski.
Pełnometrażowy debiut fabularny Kądzieli „LARP. Miłość, trolle i inne questy” stanowi rozwinięcie jego etiudy „Larp” z 2014 r. LARP to terenowa wersja gier RPG, której uczestnicy wspólnie tworzą i przeżywają opowieści, zwykle spod znaku magii i miecza, wcielając się w wybrane przez siebie role. Światowa premiera filmu odbyła się na Międzynarodowym Festiwalu w Montrealu. Jego twórcy zostali uhonorowani nagrodą za najlepszy scenariusz. W tym niesamowitym, wymyślonym świecie nastoletni bohater jest prawdziwym herosem – męskim, dzielnym, niepokonanym.
W świecie rzeczywistym – już niekoniecznie. Andrzej Konopka, grający despotycznego ojca nieśmiałego chłopaka słabo radzącego sobie w życiu, otrzymał w Gdyni wyróżnienie za najlepszą kreację drugoplanową. Kordian Kądziela kręci także spoty reklamowe i teledyski. Jest miłośnikiem Śląska, Polski, małych i średnich miast, starych ośrodków wczasowych, angielskiej Premier League i okręgowych rozgrywek piłkarskich.
Ponadto zgłoszeni zostali:
Kasper Bajon (scenarzysta, „Heweliusz”), Michał Dymek (operator, „Dziewczyna z igłą”), Matylda Giegżno (aktorka, „Światłoczuła”), Lena Góra (aktorka, „Przesmyk”), Natalia Koniarz (reżyserka, „Silver”), Iga Lis (reżyserka, „Bałtyk”), Marek Modzelewski (scenarzysta, „Teściowie 3”), Jakub Rużyłło (scenarzysta, „1670”), Tomasz Schuchardt (aktor, „Dom dobry”), Justyna Wasilewska (aktorka, „Heweliusz”), Filip Zaręba (aktor, „LARP. Miłość, trolle i inne questy”)