Nominacja w kategorii Sztuki wizualne: Patryk Różycki

Malarz, który był już nominowany do Paszportów POLITYKI w 2023 r. Jego twórczość cechuje autobiograficzny i autoterapeutyczny charakter. Każdy obraz jest zapisem wydarzeń z życia artysty i towarzyszących mu emocji. Możemy więc mówić o rodzaju malarskiego pamiętnika, w którym artysta nie tylko na bieżąco rejestruje kolejne epizody, ale też wraca do dawniejszych historii.

W warstwie bezpośredniej to obrazy-opowieści o rodzinie, przyjaciołach, przyjaźniach, związkach uczuciowych, seksie, spotkaniach, sprzeczkach itd. W warstwie symbolicznej zaś – o społecznym awansie i o wykluczeniu, o poszukiwaniu tożsamości, o odnajdywaniu miejsca w życiu i społeczeństwie, o aspiracjach. W tych realistycznych obrazkach, niejako stopklatkach z filmu pt. „życie”, sporo jest wszelkich emocji, od wstydu po euforię, od zazdrości po poczucie spełnienia.

Ważną rolę odgrywają u Różyckiego komentarze do prac. Albo te skrócone, w formie tytułu obrazu, albo rozszerzone, w formie jego opisu. W jednym z wywiadów artysta mówił: „Nie mam w sobie nawet odrobiny wiary w to, że sam obraz, bez tekstu, jest w stanie opowiedzieć historię. A mi zależy na tym, żeby każdy mógł zobaczyć na tym obrazie dokładnie i tylko to, co chciałem pokazać”.

W minionym roku Różycki uczestniczył w licznych wystawach zbiorowych oraz miał dwie prezentacje indywidualne: w Instytucie Polskim w Wiedniu oraz w stołecznej galerii Polana Institute. Ta druga ekspozycja nosiła tytuł „Moja dziewczyna jest dziewczyną mojego przyjaciela” i opowiada niemal w całości o poliamorycznym związku, w jakim pozostaje artysta. Dla teatru TR Warszawa przygotował też performans „Tam, skąd pochodzę, nie było teatru”. Warto więc przypomnieć, że artysta pochodzi z Koła, urodził się w 1992 r. W 2017 r. ukończył malarstwo na gdańskiej ASP, ze specjalizacją „Intermedia”. Poza uprawianiem malarstwa pisze też książki, prowadzi własny podkast. W 2021 r. współtworzył eksperymentalną szkołę artystyczną „Pokój praktyk artystycznych”, był kuratorem kolejnych edycji Festiwalu Performansu „Kick-Off-Perfo” oraz współkuratorem festiwalu krótkich, eksperymentalnych form filmowych „Baza”.

