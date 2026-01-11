Scena: Katarzyna Minkowska laureatką Paszportów POLITYKI

Za teatr nowoczesny formalnie, realizowany z rozmachem i wciągający, z ducha psychoterapeutyczny, ale niepozbawiony poczucia humoru i dystansu.

Katarzyna Minkowska (ur. 1992 r.) – reżyserka, współautorka scenariuszy i scenografii do swoich spektakli. „Biorąc pod uwagę jej dorobek i pozycję w polskim teatrze, trudno uwierzyć, że zadebiutowała raptem kilka lat temu” – pisaliśmy przed rokiem, gdy była nominowana do Paszportu POLITYKI po raz pierwszy.

Od tego czasu jeszcze wzmocniła swój wpływ. Tworzy teatr nowoczesny formalnie, z realizacyjnym rozmachem, podejmujący temat rodzinnych relacji, przepracowywania traum, straty i żałoby.

Do już głośnych spektakli, jak „Cudzoziemka” (Teatr Polski w Poznaniu), „Mój rok relaksu i odpoczynku” (Teatr Dramatyczny w Warszawie) czy doceniony Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną „Kiedy stopnieje śnieg” z TR Warszawa, dołożyła między innymi familijne przedstawienie „Człowiek jaki jest, każdy widzi”, które można oglądać także w Teatrze Telewizji, „Sceny z życia małżeńskiego” według Bergmana (krakowski Stary Teatr) oraz reżyserię... pożegnalnych koncertów Quebonafide na Stadionie Narodowym.

Pozostali nominowani: Mikita Iłyńczyk, Ramona Nagabczyńska

***

