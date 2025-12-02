Nominacja w kategorii Muzyka popularna: Marcel Baliński

Pianista i kompozytor młodego pokolenia, łączy jazzową wyobraźnię z innowacyjnymi projektami muzycznymi, które przełamują granice między różnymi stylami i formami ekspresji.

Pianista jazzowy, kompozytor i animator kultury. Urodził się w 1995 r. w Łodzi i z tym miastem pozostaje jako twórca mocno związany. Kształcił się w kierunku klasycznym i jazzowym, studiując w Łodzi, Krakowie i Bernie. Od lat jest istotną postacią młodej polskiej sceny jazzowej. Działał w kwartecie Entropia Ensemble, grał z Jerry&The Pelican Systems i RASP Lovers, współpracował m.in. ze Zbigniewem Namysłowskim i Agą Zaryan. Z sukcesami prowadzi też własne trio – za płytę tria „Opalenizna i wiatr”, nagraną z Krzysztofem Szmańdą i Franciszkiem Pospieszalskim, otrzymał nominację do Fryderyków 2023.

Ale przełomem w świetnie rozwijającej się karierze pianisty i lidera okazał się pomysł związany z Warsztatami Terapii Zajęciowej „Frajda”, podczas których pracuje z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Ze współpracy na zajęciach wyrósł regularny zespół muzyczny, w którym komponenty instrumentalny (Rafał Różalski, Bartosz Szablowski i sam lider) i wokalny (chór uczestników warsztatów oraz dwoje aktorów – Magdalena Koleśnik i Bartosz Bielenia) współdziałają na równych warunkach.

Bez podziału na amatorów i profesjonalistów, bo w muzyce nie wszystko musi być doskonałe, a bariery – jak mówił Baliński w reportażu Polskiego Radia – szybko znikły. W tym składzie „spotkał to, co w muzyce najbardziej lubi: prawdę i szczerość”. Zespół ten, nazwany Współgłosy, rozpoczął działalność koncertową i opublikował w 2024 r. płytę długogrającą, którą wiosną tego roku nagrodzono Fryderykiem w kategorii Album roku – jazz eksperymentalny/współczesna muzyka improwizowana. Baliński przekonał do pomysłu zarówno krytykę, jak i publiczność.

Stopniowo doceniono różnorodność stylistyczną i otwartość muzyki Współgłosów, a także zacieranie granicy – jak pisał Jan Błaszczak – „pomiędzy jazzem, piosenką czy awangardą”. Baliński kontynuował projekt, tworząc w sierpniu 2025 r. Orkiestrę Łódzkich WTZ-ów (piątkę improwizatorów obsługujących elektronikę połączył tu z chórem łódzkich Warsztatów Terapii Zajęciowej). A do swojej obszernej już dyskografii dołączył album pianistycznego supertria Ki Ki Ki, współtworzony z kolei z Grzegorzem Tarwidem i Piotrem Zabrodzkim.

