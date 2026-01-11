Film: Emi Buchwald laureatką Paszportów POLITYKI

Za pewność w kreowaniu intymnej atmosfery i odważne spojrzenie w kierunku metafizyki, za czuły i nieoczywisty portret młodego pokolenia uwikłanego w skomplikowane relacje rodzinne w filmie „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”.

Emi Buchwald (ur. 1991 r.) – reżyserka i scenarzystka. Urodziła się w Skierniewicach, wychowała w Dąbrowicach. Absolwentka Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej PWSFTViT w Łodzi. Zaczynała od form krótkometrażowych, w tym od dokumentów, nagradzanych na festiwalach. Poetycka forma kontrastuje w jej filmach z prozą życia. Subtelnie i z humorem potrafi rozbrajać dramatyczne sytuacje.

Debiut pełnometrażowy Buchwald „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej” koncentruje się na bliskości i czułości relacji rodzinnych. Jego siłą jest niemal dokumentalna uważność, otwarta na metafizykę. Film opowiada o czwórce rodzeństwa mieszkającego w Warszawie, które łączą toksyczne więzi, uzależnienie, stany lękowe, odrzucenie i potrzeba znalezienia bezpiecznego miejsca. Na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni uznano go za objawienie.

Zdobył m.in. Złotey Pazur przyznawany za „odwagę formy i treści”, nagrodę za najlepszą reżyserię i drugoplanową rolę kobiecą. Dziennikarze obwołali go najlepszym filmem festiwalu. Zwracano uwagę na czułość i empatię, zachwycające aktorstwo, naturalnie brzmiące dialogi.

