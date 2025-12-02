Nominacja w kategorii Muzyka popularna: WaluśKraksaKryzys

Rockowa konsekwencja Walusia powoduje, że ze swoimi gitarowymi podkładami i wyrazistą sekcją rytmiczną wyróżnia się na tle innych wykonawców.

WaluśKraksaKryzys, multiinstrumentalista i wokalista z Krakowa, łączy indie rock, postpunk i poetyckie teksty, zdobywając uznanie na dużych festiwalach i krajowej scenie. Jest multiinstrumentalistą (gitara, klawisze, perkusja), wokalistą, kompozytorem i autorem tekstów.

Naprawdę nazywa się Sebastian Łukasz Gugulski, urodził się w 1996 r. w Skale pod Krakowem. Nagrał i wydał cztery autorskie albumy, bywał też zapraszany do gościnnego udziału na płytach innych artystów, m.in. Brodki, Kasi Lins czy duetu braci Kacperczyków. W muzyce, jaką tworzy jako WaluśKraksaKryzys, znajdziemy wpływy indie rocka, postpunka, a nawet klimaty bliskie piosence literackiej, jeśli zważyć pieczołowitość, z jaką artysta podchodzi do ekspozycji słowa w swoich utworach.

Rockowa konsekwencja Walusia powoduje, że ze swoimi gitarowymi podkładami i wyrazistą sekcją rytmiczną wyróżnia się na tle innych wykonawców. Zaczynał od nauki gry na perkusji w ognisku muzycznym w Skale, ale po kontuzji barku zdecydował, że jego pierwszym instrumentem będzie gitara. Kiedy już zaczął nagrywać i koncertować, zdarzało mu się (i zdarza nadal) obsługiwać instrumenty klawiszowe. Swoją pierwszą płytę, wydaną w 2019 r. („MiłyMłodyCzłowiek”), anonsował informacją, że jest to „poezja śpiewana na petardzie”, co było trafne, bo dobrze opisuje miks inteligentnie napisanych tekstów z mocnym gitarowym graniem. Nic dziwnego, że na najnowszej płycie Walusia w jednej z piosenek śpiewa Arek Jakubik. Obaj mają podobną muzyczną wrażliwość i takie samo przekonanie, że należy śpiewać o sprawach ważnych i nie omijać dramatów i kraks, w które tak bardzo obfitują nasze czasy.

Ważnym momentem w artystycznym życiorysie Walusia było spotkanie z Błażejem Królem – nagrał z nim jeden z utworów, a w 2020 r. wystąpił podczas koncertu z cyklu Męskie Granie. Od razu potem przyszły zaproszenia na inne duże koncerty: Pol’and’Rock, OFF Festival czy Festiwal FAMA. Za swój trzeci album „+ piekło + niebo +” (2023 r.) zdobył nagrodę Fryderyka. Na najnowszej, wydanej w 2025 r., płycie „Tematy i wariacje” – swoim czwartym albumie – wrócił do źródeł, do niezależności i idei domowego studia, w którym można zareagować „w każdej chwili, gdy przyjdzie coś do głowy”, jak tłumaczył w podkaście Kultura na weekend POLITYKI.

