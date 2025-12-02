WaluśKraksaKryzys
Nominacja w kategorii Muzyka popularna: WaluśKraksaKryzys
WaluśKraksaKryzys, multiinstrumentalista i wokalista z Krakowa, łączy indie rock, postpunk i poetyckie teksty, zdobywając uznanie na dużych festiwalach i krajowej scenie. Jest multiinstrumentalistą (gitara, klawisze, perkusja), wokalistą, kompozytorem i autorem tekstów.
Naprawdę nazywa się Sebastian Łukasz Gugulski, urodził się w 1996 r. w Skale pod Krakowem. Nagrał i wydał cztery autorskie albumy, bywał też zapraszany do gościnnego udziału na płytach innych artystów, m.in. Brodki, Kasi Lins czy duetu braci Kacperczyków. W muzyce, jaką tworzy jako WaluśKraksaKryzys, znajdziemy wpływy indie rocka, postpunka, a nawet klimaty bliskie piosence literackiej, jeśli zważyć pieczołowitość, z jaką artysta podchodzi do ekspozycji słowa w swoich utworach.
Rockowa konsekwencja Walusia powoduje, że ze swoimi gitarowymi podkładami i wyrazistą sekcją rytmiczną wyróżnia się na tle innych wykonawców. Zaczynał od nauki gry na perkusji w ognisku muzycznym w Skale, ale po kontuzji barku zdecydował, że jego pierwszym instrumentem będzie gitara. Kiedy już zaczął nagrywać i koncertować, zdarzało mu się (i zdarza nadal) obsługiwać instrumenty klawiszowe. Swoją pierwszą płytę, wydaną w 2019 r. („MiłyMłodyCzłowiek”), anonsował informacją, że jest to „poezja śpiewana na petardzie”, co było trafne, bo dobrze opisuje miks inteligentnie napisanych tekstów z mocnym gitarowym graniem. Nic dziwnego, że na najnowszej płycie Walusia w jednej z piosenek śpiewa Arek Jakubik. Obaj mają podobną muzyczną wrażliwość i takie samo przekonanie, że należy śpiewać o sprawach ważnych i nie omijać dramatów i kraks, w które tak bardzo obfitują nasze czasy.
Ważnym momentem w artystycznym życiorysie Walusia było spotkanie z Błażejem Królem – nagrał z nim jeden z utworów, a w 2020 r. wystąpił podczas koncertu z cyklu Męskie Granie. Od razu potem przyszły zaproszenia na inne duże koncerty: Pol’and’Rock, OFF Festival czy Festiwal FAMA. Za swój trzeci album „+ piekło + niebo +” (2023 r.) zdobył nagrodę Fryderyka. Na najnowszej, wydanej w 2025 r., płycie „Tematy i wariacje” – swoim czwartym albumie – wrócił do źródeł, do niezależności i idei domowego studia, w którym można zareagować „w każdej chwili, gdy przyjdzie coś do głowy”, jak tłumaczył w podkaście Kultura na weekend POLITYKI.
Ponadto zgłoszeni zostali:
Biak, Piotr Chęcki, Cinnamon Gum, Piotr „Gary” Gwadera, Kathia, Klawo, Mela Koteluk, Kosma Król, Kasia Lins, Matylda Łukasiewicz, Miuosh, Antonina Nowacka, Katarzyna Pietrzko, Quebonafide, Artur Rumiński, Trupa Trupa, VTSS, Krzysztof Zalewski.
Gala wręczenia Paszportów POLITYKI: 11 stycznia 2026 r. (transmisja na TVP2 oraz na profilach „Polityki” w mediach społecznościowych)
Pozostałe nominacje i lista zgłaszających: polityka.pl/paszporty
Materiały dla mediów: paszportypolityki.pl