MUZYKA POWAŻNA
11 stycznia 2026
Aleksandra Słyż

Muzyka poważna: Aleksandra Słyż laureatką Paszportów POLITYKI

11 stycznia 2026
Za niezwykłą umiejętność angażowania słuchaczy, za kreowanie wyjątkowego brzmienia i za pokazanie, jak blisko dziś od kompozycji do reżyserii dźwięku.
Aleksandra Słyż (ur. 1995 r.) – kompozytorka pochodząca z Ełku, gdzie rozpoczęła edukację muzyczną, początkowo na wiolonczeli. Studiowała reżyserię dźwięku na poznańskim Uniwersytecie Adama Mickiewicza i kompozycję w poznańskiej Akademii Muzycznej, a potem także w Royal College of Music w Sztokholmie.

Od początku interesowała ją zarówno sama elektronika, jak i łączenie jej z instrumentami. Jej kompozycje były wykonywane na takich festiwalach, jak Warszawska Jesień, Ad Libitum, Sacrum Profanum, Unsound, Sanatorium Dźwięku, a za granicą Between Festival (Sztokholm), CTM Festival (Berlin), Idealistic Festival (Kopenhaga), ORF Musikprotokoll (Graz). Jej dzieła to gra z czasem, ale też z zależnościami między dźwiękiem i ruchem.

Na debiutanckim albumie „Human Glory” (2020 r., Pointless Geometry) znalazły się utwory stworzone za pomocą czujników ruchu. Na drugim albumie „A Vibrant Touch” (2022 r., Warm Winters Ltd.) dźwiękom elektronicznym towarzyszą instrumenty. Z czasem sięgnęła po stronę wizualną, tworząc wspólnie z dwójką tancerzy utwór „SYNESTE7JA.1” oraz „Under/Water”. W ostatnim roku dała się zauważyć m.in. dzięki monodramowi „Ghsting” z Alex Freiheit (który wyszedł również na płycie) oraz Muzyce na orkiestrę instrumentów futurystycznych (tzw. intonarumori, zbudowane przez Luigiego Russolo), stworzonej dla Sanatorium Dźwięku.

Pozostali nominowani: Yehuda Prokopowicz, Natalia Rubiś

***

Partnerem kategorii MUZYKA POWAŻNA jest ORLEN Art & Science.

Polityka (3547) z dnia 11 stycznia 2026
Oryginalny tytuł tekstu: "Aleksandra Słyż"

