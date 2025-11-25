Przejdź do treści
SCENA
25 listopada 2025
Paszporty POLITYKI

Katarzyna Minkowska

Nominacja w kategorii Scena: Katarzyna Minkowska

25 listopada 2025
Katarzyna Minkowska
Tworzy teatr z oddechem i realizacyjnym rozmachem, często zakorzeniony w literaturze, ale też przyglądający się samej sztuce i teatrowi.
Polityka
Polityka

„Biorąc pod uwagę jej dorobek i pozycję w polskim teatrze, trudno uwierzyć, że zadebiutowała raptem kilka lat temu” – pisaliśmy przed rokiem, gdy była nominowana do Paszportu po raz pierwszy. Od tego czasu urodzona w 1992 r. w Nowym Jorku reżyserka, współautorka scenografii i scenariuszy do swoich spektakli, jeszcze wzmocniła swój wpływ.

Do już docenionych, zarówno przez krytyków, jak i widzów, spektakli, jak „Cudzoziemka” (Teatr Polski w Poznaniu), „Mój rok relaksu i odpoczynku” (Teatr Dramatyczny w Warszawie) czy „Kiedy stopnieje śnieg” (TR Warszawa; za scenariusz otrzymali z Tomaszem Walesiakiem Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną), dołożyła mozaikową „Jesień” według Ali Smith (wrocławski Teatr Polski w Podziemiu), familijne przedstawienie „Człowiek jaki jest, każdy widzi” według książki Marzeny Matuszak (Nowy Teatr w Warszawie, Teatr im. Żeromskiego w Kielcach i Teatr TV), „Sceny z życia małżeńskiego” według Bergmana (krakowski Stary Teatr) oraz reżyserię... pożegnalnych koncertów Quebonafide na Stadionie Narodowym. Wkrótce zaś odbędzie się premiera „Wszyscy jesteśmy Belén” (olsztyński Teatr im. Jaracza), spektaklu opartego na reportażu Any Eleny Correi o dramatycznej i zwycięskiej walce argentyńskich kobiet o prawo do aborcji.

Zawodową drogę utorowała reżyserce otrzymana na krakowskim Forum Młodej Reżyserii nagroda Debiut TR. W jej ramach powstał spektakl „Stream” (TR Warszawa, 2020 r.), łączący greckie mity z prawdziwym, transmitowanym w sieci morderstwem nastolatki. Nowoczesny formalnie, a jednocześnie narracyjny i wciągający, skupiony na śledzeniu stanów psychicznych bohaterów, a przy tym niepozbawiony dystansu i ironii, był zapowiedzią przyszłej twórczości Minkowskiej.

Reżyserkę interesuje przede wszystkim sztuka z pogranicza realizmu i psychoterapii, temat przepracowywania rodzinnych traum, straty i żałoby. Tworzy teatr z oddechem i realizacyjnym rozmachem, często zakorzeniony w literaturze (klasycznej, jak Kuncewiczowa, i współczesnej, jak Smith czy Ottessa Moshfegh), ale też przyglądający się samej sztuce i teatrowi. Jest absolwentką reżyserii w Akademii Teatralnej w Warszawie, studiowała też scenografię na stołecznej ASP.

Partnerem kategorii SCENA jest Miasto Białystok (www.bialystok.pl)

Partner kategorii Scena

Ponadto zgłoszeni zostali:

Kamil Białaszek (reżyser, dramaturg), Michał Buszewicz (dramatopisarz, reżyser), Anna Ilczuk (aktorka), Fabien Lédé (artysta wizualny i scenograf), Pamela Leończyk (reżyserka), Marianna Linde (aktorka), Anna Obszańska (reżyserka, choreografka), Jędrzej Piaskowski i Hubert Sulima (duet reżysersko-dramaturgiczny), Paweł Sakowicz (tancerz i choreograf), Agata Siniarska (choreografka, performerka, dramaturżka), Magda Szpecht (reżyserka), Marta Szypulska (kostiumografka), Łukasz Twarkowski (reżyser), Dominik Więcek (choreograf, tancerz, performer), Marta Ziółek (choreografka, performerka)

Polityka 48.2025 (3542) z dnia 26.11.2025; Paszporty POLITYKI 2025; s. 87
Oryginalny tytuł tekstu: "Katarzyna Minkowska"

SCENA

