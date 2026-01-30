Sw@da x Niczos dla „Polityki”: Jesteśmy w lesie. A Podlasie to nie tylko Zenek Martyniuk

Wiktor Szczygieł i Nika Jurczuk jako Sw@da x Niczos odebrali Paszport POLITYKI. Czy Podlasie nie musi być discopolowe?

„Tego nie było w naszym bingo” – komentowali ze sceny swoją nagrodę członkowie duetu Sw@da x Niczos. Odebrali Paszport w studiu TVP im. Kory Olgi Sipowicz, które w alternatywnej rzeczywistości mogło być studiem Zenka Martyniuka. I w podkaście z cyklu „Kultura na weekend” opowiadają o tym, jak funkcjonują na Podlasiu – w kolebce disco polo – różne nurty kultury. I w jakim stopniu taneczna muzyka, którą tworzą, zderza się z ponurymi nastrojami w całym pasie nadgranicznym, z którego kultury – poprzez wykorzystanie miejscowego dialektu – tak mocno czerpią. Swoją nagrodę otrzymali w końcu „za wyobraźnię i oryginalność, podążanie ku masowej publiczności własną drogą i stworzenie nowoczesnej wizji muzycznej czerpiącej z tradycji”.

„Jeśli sami nie będziemy tego Podlasia opowiadać, to ktoś nam tę narrację wymyśli” – deklarowali Wiktor Szczygieł i Nika Jurczuk, goście naszego podkastu, na paszportowej gali. I wcielają tę myśl w życie dość konsekwentnie. Opowiadają nam o tym, w jaki sposób drugie miejsce w polskich eliminacjach Konkursu Piosenki Eurowizji zmieniło ich życie oraz o tym, czy dziś zagrożeniem w tej inflacji nowych piosenek jest sztuczna inteligencja. Nika Jurczuk, świeżo po obronie pracy dyplomowej na informatyce, ma papiery, by się w tej sprawie wypowiadać. Jest też o lesie, który na Podlasiu bywa miejscem nieoczekiwanych spotkań. Oraz o kontynuacji płyty „#INDAWOODS”, która już jest gdzieś na horyzoncie.

Rozmowę prowadzi Bartek Chaciński.