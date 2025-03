Czy szkoła może uczyć rzeczy praktycznych i czy zniknie WOS. Będzie nowy przedmiot

Czy w polskiej szkole można się nauczyć czegoś przydatnego na co dzień? Rozmowa z dr. Jędrzejem Witkowskim z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Zwyczajowa odpowiedź na pytanie wyżej brzmi: nie. Przywykliśmy do narzekań, że z polskich szkół ludzie wychodzą bez podstawowych umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu. Chodzi zarówno o umiejętności niezbędne samym młodym ludziom – jak załatwianie spraw w urzędach, składanie różnorakich wniosków – jak i o umiejętności oraz chęci potrzebne ich otoczeniu i światu: społeczne zaangażowanie, organizacja protestów, rozliczanie władz z tego, co robią.

Teraz to ma się zmienić. Nowy przedmiot, edukacja obywatelska, która pojawi się w szkołach ponadpodstawowych od września przyszłego roku, będzie dawać młodym ludziom okazję do sprawdzenia w praktyce tego, jak się odnajdują w tworzeniu petycji, organizacji kampanii wyborczych, udziale w konsultacjach społecznych i nie tylko. Ćwiczenie wypełniania formularzy też jest przewidziane. Podstawowe informacje teoretyczne również będą – ale znacznie mniej liczne niż dotychczas i ustawione w innej kolejności. Jak dokładniej ma wyglądać ta nowa edukacja i co ma z niej wyniknąć – tego dowiecie się z kolejnego odcinka naszego podkastu.

***

Dziękujemy, że słuchasz naszych podkastów. Powstają one dzięki wsparciu cyfrowych prenumeratorów. Ciesz się dostępem do wszystkich, także specjalnych materiałów „Polityki”, i dołącz do grona prenumeratorów Polityka.pl.