Nowoczesne terapie otyłości i cukrzycy: pułapka na psychikę pacjentów

Dlaczego stajemy w obliczu porażki? Najsłabszym elementem jest ludzka psychika – absolwent medycyny Stanisław Lem przewidział to już dawno.

Nowoczesne terapie metaboliczne mogłyby stanowić przełom w leczeniu otyłości i cukrzycy. Niestety, w nazbyt wielu przypadkach odległe efekty ich stosowania są rozczarowujące dla pacjentek i pacjentów nimi leczonych. Dlaczego mimo nowoczesnej, niewątpliwie skutecznej farmakoterapii stajemy w obliczu porażki? Bo najsłabszym elementem mającym wspierać nas w technologii jest ludzka psychika – absolwent medycyny Stanisław Lem przewidział to już dawno.

Posłuchajcie, Czcigodni Państwo, rozmowy ze specjalistkami diabetologii i psychologii klinicznej: dr Anną Jackun-Podleśną i dr Anną Mierzyńską. Może być dla Państwa bardzo pożyteczna, nawet jeśli nie dotyczy Was żadna z wymienionych chorób.

***

Dziękujemy, że słuchasz naszych podkastów. Powstają one dzięki wsparciu cyfrowych prenumeratorów. Ciesz się dostępem do wszystkich, także specjalnych materiałów „Polityki”, i dołącz do grona prenumeratorów Polityka.pl.