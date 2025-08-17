Myślenie krytyczne w medycynie: podpowiadamy, jak się bronić. Łatwo!

Myślenie krytyczne jest bardzo dobrym i skutecznym narzędziem, którego stosowanie wymaga pewnego wysiłku, ale nie jest to wysiłek tytaniczny.

Myślenie krytyczne to skuteczna tarcza przeciwko broni używanej wobec nas coraz intensywniej, szerzej, bardziej bezwzględnie i z coraz większą precyzją. To znaczy: przeciwko dezinformacji i manipulacji. I nie chodzi tutaj tylko o stosowanie ich przez Rosję, zgodnie z jej wielowiekową tradycją, rozpoczętą w epoce caratu, a kontynuowaną do dzisiaj. Duże tradycje ma także Kościół katolicki w Polsce. Dezinformacja i manipulacja są powszechnie używanymi środkami w wielu dziedzinach, jak „zwykła” polityka, życie osobiste, kwestie handlowe czy biznesowe.

Niezaprzeczalnie zatem powinniśmy umieć się bronić. Zasady postępowania w posługiwaniu się myśleniem krytycznym są logiczne i łatwe do opanowania.

Opowiada o nich, w rozmowie ze mną, doktor Anna Mierzyńska. Czyli zapraszamy na kolejną rozmowę z cyklu „kardiologia spotyka psychologię”. Przedstawimy Państwu proste i skuteczne recepty na trudne sytuacje.