Szkoła rodem z XX wieku nie ma już sensu. Z edukacją jest jak z medycyną

Jeżeli chcemy odwrócić bieg nadchodzących wydarzeń, trzeba zmienić nasze podejście do edukacji szkolnej, bo model XX-wieczny nie ma już racji bytu.

Ośmielę się stwierdzić, że główną przyczyną przegranej w tegorocznych wyborach prezydenckich jest klęska edukacji. Tej szkolnej – co zaowocowało podatnością młodzieży na manipulacje. I tej społecznej – dotyczącej ogółu aktywnego mentalnie społeczeństwa.

Jeżeli chcemy odwrócić bieg nadchodzących wydarzeń, trzeba zmienić nasze podejście do edukacji szkolnej, bo model XX-wieczny nie ma już racji bytu w naszej rzeczywistości technologicznej. Punkt ciężkości powinien zostać przeniesiony na rozumienie świata.

Trzeba również obudzić nowoczesną edukację obywatelską, przeznaczoną dla dorosłej części społeczeństwa, zupełnie zaniechaną przez obecne władze. Zapraszam do kolejnego odcinka podkastu „Polityka o medycynie i okolicach”!