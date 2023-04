Dlaczego terapia jest taka droga? I jak znaleźć dobrego psychoterapeutę?

Na co zwracać uwagę, przeglądając oferty gabinetów i przychodni psychoterapeutycznych? Kiedy warto, a kiedy należy zgłosić się po pomoc? Kiedy lepiej zwrócić się do psychiatry? Rozmowa z psychoterapeutką Agatą Muszyńską zaczyna nowy cykl psychologicznych podkastów „Polityki": „Jak wytrzymać ze sobą i światem”.

Czy zapanowała „moda na psychoterapię” i co by to miało znaczyć? Dlaczego psychoterapia jest taka droga? Czym różni się psychoterapia poznawczo-behawioralna od psychodynamicznej albo terapii systemowej? Co z tego wynika dla pacjenta? Nad tym wszystkim zastanawiamy się w pierwszym odcinku nowego podkastu psychologicznego „Polityki” pod tytułem „Jak wytrzymać ze sobą i światem?”. Opowiada Agata Muszyńska, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, wykładowczyni oraz trenerka i superwizorka, w rozmowie z Joanną Cieślą.

