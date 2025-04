Jak sprawdzić, czy mam depresję? Podpowiada terapeutka Anna Cyklińska

Po czym poznać, że atakuje nas jedna z najbardziej podstępnych współczesnych chorób?

O depresji mówi się wiele – i bardzo dobrze, że przybywa osób świadomych, jak wielki to problem. Z drugiej strony za sprawą tak szerokiej obecności w mediach i natłoku różnych odniesień nazwa tej choroby w codziennych rozmowach zaczyna się pojawiać jak słowo potoczne – na określenie gorszego nastroju, chwilowego „doła” albo chandry. A przez to, paradoksalnie, można stracić rozeznanie, od kiedy szukać fachowej pomocy, a do kiedy można liczyć, że gorsza kondycja minie sama – właśnie tak jak np. chandra.

Dlatego w rozmowie z psychoterapeutką Anną Cyklińską porządkujemy ten obraz. Wymieniamy główne sygnały wskazujące, że u nas – lub u naszych bliskich – faktycznie zaczyna się choroba, podpowiadamy, jak szukać pomocy i co robić, zanim uda się ją uzyskać. Zastanawiamy się także nad tym, jak to możliwe, że właśnie depresja staje się głównym światowym problemem zdrowotnym.

***

