Zbrodnie, które wstrząsnęły Polską. Niepoczytalność: czym jest, a czym nie jest?

Ten odcinek podkastu psychologicznego „Polityki” jest związany z tragicznymi wydarzeniami, które wstrząsnęły Polską w ostatnich dniach. Student Uniwersytetu Warszawskiego brutalnie zamordował przypadkową pracowniczkę uczelni. Pacjent Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie śmiertelnie ranił nożem lekarza. W odniesieniu do obu tych spraw szybko pojawiły się w mediach opinie, że sprawcy „zapewne są niepoczytalni”. Co to miałoby znaczyć? Jak się to sprawdza?

Rozmawiamy z dr. Maciejem Klimarczykiem, specjalistą psychiatrii z Bydgoszczy. Lekarz, który jest też psychoterapeutą i seksuologiem, tłumaczy, na czym polegają wyzwania z diagnozą niepoczytalności, dlaczego opinie biegłych w tej sprawie bywają rozbieżne. Jest też o tym, co wynika z takiej diagnozy dla podejrzanego i czy symulacja ograniczonej poczytalności się opłaca.