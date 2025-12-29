Przejdź do treści
Podkast psychologiczny. Odc. 50

Jak wychować szczęśliwe, pewne siebie dziecko. Bezstresowo? To się nie sprawdza

29 grudnia 2025
Gdzie szukać okazji, by dać dzieciom szansę na samopoznanie? I co jeszcze jest potrzebne do tego, żeby czuły się szczęśliwe?

W najnowszym odcinku „Podkastu psychologicznego” rozmawiamy o tym, jak wychować szczęśliwe dziecko. Możliwości wpływu dorosłych na to, na jaką osobę wyrośnie nasz podopieczny, są co prawda ograniczone przez czynniki biologiczne i doświadczenia w różnych przestrzeniach życia – i dobrze o tym pamiętać. Ale nie warto też rezygnować ze starań, by nasza cegiełka wnoszona w tę budowlę była możliwie kształtna i przydatna.

Tylko co to jest szczęście? Nasz rozmówca dr Tomasz Wilczewski – pedagog, trener, psycholog sportu, współautor podręczników i działacz społeczny – definiuje je praktycznie, jako zgodność sygnałów i bodźców ze środowiska z tym, czego człowiek potrzebuje i jaki jest.

Zatem: większe szanse na to, żeby zbliżyć się do tego stanu, ma ten, kto wie, jaki jest i czego potrzebuje. Czy współczesne warunki życia sprzyjają, aby dzieci zdobywały takie informacje na swój temat? Niekoniecznie. Wbrew przekonaniu, że dorośli bywają dziś nawet za bardzo skupieni na trosce o dobro i interes swoich dzieci, przestrzeni na to, aby mogły realizować swój potencjał, a wcześniej go rozpoznawać, faktycznie mają bardzo mało.

Szkoła uparcie oczekuje od nich – od wszystkich tak samo – siedzenia w ławkach w ciszy i indywidualnej pracy. Za to nagradza – dobrymi stopniami i pochwałami dorosłych. I wszystko to jest kompletnie niespójne z tym, co dla dzieci byłoby pożyteczne.

Jednak z dnia na dzień nie wysadzimy w powietrze tradycyjnego systemu edukacji. A więc gdzie szukać okazji dających dzieciom szansę na samopoznanie? I co jeszcze jest potrzebne do tego, żeby czuły się szczęśliwe? Może to sprawczość? A może pewność siebie? Jakie znaczenie w tym wszystkim mają nowe technologie – gry i telefony komórkowe? To tylko kilka z omawianych w naszej rozmowie wątków. Jest również o tym, że tradycyjny system edukacji, mimo jego wybitnej odporności, można jednak próbować trochę podkopać – choćby cyrklem!

Joanna Cieśla

Z wykształcenia psycholożka. Lubi pisać, rozmyślać i rozmawiać o tym, co ludzie robią, dlaczego to robią i co w związku z tym czują. Uważa, że edukacja jest najważniejszą sprawą na świecie. Prowadzi podkasty: o edukacji właśnie („Nasza szkoła”) oraz psychologiczny („Jak wytrzymać ze sobą i światem”). Laureatka polskiej edycji Europejskiego Konkursu „Za różnorodnością, przeciwko dyskryminacji”, „Kryształowego Pióra”, Nagrody Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego (potem w jury tego konkursu). Finalistka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego i Grand Press. Uczestniczka programu Fulbrighta dla dziennikarzy „Journalistic Challenges and Practices” (2023). Jeśli czas jej pozwala, uprawia wspinaczkę, gotuje i słucha jazzu (nie zawsze jednocześnie).

