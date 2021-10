„Sceny z życia małżeńskiego”: anatomia kryzysu

Co serial „Sceny z życia małżeńskiego” mówi o współczesnych relacjach? Czy pozwala widzom dostrzec nie tylko problemy bohaterów, lecz również własne?

Nowy serial Hagaia Leviego, twórcy „Terapii” oraz „The Affair”, to przeniesiony w amerykańskie realia remake głośnego filmu Ingmara Bergmana. Co mówi o współczesnych relacjach? Czy pozwala widzom dostrzec nie tylko problemy bohaterów (świetnie granych przez Jessicę Chastain i Oscara Isaaca), lecz również własne? A może „Sceny…” to jedynie aktorski pojedynek w teatralnych dekoracjach, a prawdy na temat relacji międzyludzkich nie da się uchwycić w filmowym formacie? O tym wszystkim rozmawiam z dziennikarką i redaktorką Martą Strzelecką w podkaście, który – uchylę rąbka tajemnicy – również jest sceną z życia małżeńskiego.