Fantastyczny pojedynek: „Władca Pierścieni” kontra „Ród smoka”

Który z seriali wygrywa w pojedynku o uwagę widzów? Który z nich lepiej odpowiada naszym potrzebom w niezbyt wesołych czasach?

„Władca Pierścieni: Pierścienie władzy” to powrót do Śródziemia, świata fantasy stworzonego przez J.R.R. Tolkiena. Przed laty emocjonowaliśmy się filmowymi adaptacjami w reżyserii Petera Jacksona, teraz możemy na własne oczy zobaczyć, co działo się tysiące lat przed tym, zanim Frodo z Drużyną Pierścienia wyruszył do Mordoru. „Ród smoka” to prequel przebojowej „Gry o tron”: nie mniej krwawy, brutalny i wnikliwy w rozpracowywaniu dworskich spisków i intryg. A który z tych seriali wygrywa w korespondencyjnym pojedynku o uwagę widzów? Który z nich lepiej odpowiada naszym potrzebom w trudnych i niezbyt wesołych czasach? I jak odnajdują się w skomplikowanych światach fantasy widzowie, którzy nie znają oryginałów? O tym wszystkim opowiada dziennikarz i krytyk Marcin Zwierzchowski, stały współpracownik „Polityki”.