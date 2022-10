„Wielka woda” i „Minuta ciszy”: triumf scenarzystów

Wreszcie pojawiają się naprawdę ciekawe historie do opowiedzenia.

Oto dwie polskie nowości, które pochłonęły nas bez końca: „Wielka woda” (Netflix) – opowieść o powodzi z 1997 r. – już stała się wielkim przebojem, „Minuta ciszy” (Canal+) – znacznie bardziej kameralna historia człowieka, który na prowincji otwiera zakład pogrzebowy – chyba wciąż czeka na odkrycie. Obie produkcje, tak bardzo się od siebie różniące, dowodzą przede wszystkim, że polscy scenarzyści serialowi nie boją się wyzwań. Bo o tym, że mamy utalentowanych reżyserów, wspaniałych aktorów i wyczucie historii osadzonych w konkretnych gatunkach (najlepiej wychodziły nam do tej pory seriale kryminalne), wiemy od dawna. A teraz wreszcie pojawiają się naprawdę ciekawe historie do opowiedzenia. O tym, co i kto stoi za sukcesem obu seriali i co to może oznaczać w nadchodzących latach, rozmawiam z Anetą Kyzioł.