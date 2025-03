Głód, tyfus, ruiny. Tak żyli Polacy i Niemcy w powojennym Gdańsku

O stawaniu się nowego społeczeństwa i miasta po wielkim kataklizmie opowiada prof. Sylwia Bykowska z Instytutu Historii PAN.

Jeden z odcinków słynnego serialu dzieje się w Gdańsku. Bohaterów widzimy z wyszabrowanymi zegarami. A jaki był naprawdę Gdańsk 80 lat temu? W ruinach mieszkali Niemcy, głównie starcy i kobiety z dziećmi. Panował głód i tyfus. Nie było gdzie mieszkać. Mimo przymusowych wysiedleń wielu starych gdańszczan zostało w mieście, do którego stopniowo zaczęli napływać nowi mieszkańcy. O stawaniu się nowego społeczeństwa i miasta po wielkim kataklizmie opowiada prof. Sylwia Bykowska z Instytutu Historii PAN, autorka książki „Między migracją a integracją: społeczeństwo Gdańska w latach 1945–1960”.

