Dlaczego „Heweliusz” zatonął. Czy tej katastrofy dało się uniknąć? Historia prawdziwa

Tajemnice katastrofy promu „Jan Heweliusz”. Dlaczego zatonął, opowiada znawca tematu Roman Czejarek.

Jakie błędy przesądziły o śmierci pasażerów i załogi? Szokujące, dlaczego polski statek ratowniczy nie przejął dowodzenia akcją wydobywania rozbitków – ponieważ załoga nie znała angielskiego. Prom został źle zaprojektowany, nie miał najnowszych rozwiązań technicznych. Po wcześniejszym pożarze remontowano go po taniości. Uszkodzenie fury dziobowej, do którego doszło kilka dni przed zatonięciem, naprawiano w pośpiechu.

Dlaczego Brytyjczycy przewidzieli sztorm, a polskie służby meteorologiczne nie poinformowały, że nadciąga? Był również ważny wątek niemiecki… statek, którego nie można było ominąć. Dlaczego załoga nie została dostatecznie wyszkolona w procedurach ratowniczych? Na miejsce katastrofy najszybciej przyleciały helikoptery niemieckiej Bundeswehry, ale ich załogi też nie miały doświadczenia. Duńczycy okazali się najbardziej przytomni i skuteczni. Dlaczego Polacy spóźnili do akcji ratowniczej? Bo nie zapytali Niemców o zgodę. Trudna do wyobrażenia ilość błędów i zaniechań.