Dlaczego mężczyźni wciąż myślą o Cesarstwie Rzymskim, czyli bezlitośnie obalamy mity

Dlaczego mężczyźni wciąż myślą o Cesarstwie Rzymskim – i dlaczego tak wiele z tego myślenia to mity?

W najnowszym wideokaście „Polityka o historii” zapraszam do rozmowy dr. Michała Baranowskiego, starożytnika, popularyzatora nauki i naszego stałego współpracownika, by wspólnie przejrzeć się Rzymowi w krzywym zwierciadle własnych wyobrażeń. Okazuje się bowiem, że choć minęły dwa tysiące lat, wciąż jest wiele luk w naszej wizji Imperium Romanum i gdy bliżej się przyjrzeć, niektóre „pewniki” są wielce niepewne lub wręcz wydumane.

Czy naprawdę znamy rzymskie drogi, skoro pewnych jest 3 proc. ich przebiegu? Czy Imperium upadło przez ołów w rurach czy zarazy? W rozmowie zastanawiamy się, czy jeszcze coś więcej da się powiedzieć o gladiatorach, np. czy rzeczywiście ginęli jak muchy i czy naprawdę byli symbolami seksu. Zastanawiamy się też, jak to w końcu było z rzymską rozpustą, przemocą, prześladowaniami chrześcijan, rolą niewolników i wyzwoleńców oraz czy Satyricon Petroniusza jest źródłem, czy raczej literacką zabawą. Oraz czy kobiety mogły sobie pozwolić na cokolwiek więcej niż przetrwanie.

Dr Michał Baranowski – jak zwykle bezlitosny wobec fałszywych obrazów – opowiada, które mity drażnią go najbardziej, dlaczego walczący w Koloseum gladiatorzy to jedno wielkie kłamstwo, dlaczego w starożytnym Rzymie nie istniała propaganda i czemu wciąż idealizujemy Imperium, które było barwne, brudne, pełne sprzeczności – i bardzo ludzkie.

Jeśli chcesz zobaczyć, jak naprawdę wyglądało Imperium Romanum i dlaczego każdy czas tworzy własny Rzym – posłuchaj i obejrzyj naszą rozmowę. To będzie świetna okazja, by zburzyć kilka wygodnych wyobrażeń i przyjrzeć się temu światu na nowo.