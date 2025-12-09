Jemy ramen, pijemy matchę, ale co my tak naprawdę wiemy o Japonii?

Wiemy o niej sporo, ale głównie z filmów. Wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do wysłuchania rozmowy z japonistką prof. Ewą Pałasz-Rutkowską.

Japonia nie jest już dziś krajem na krańcach świata. Coraz więcej osób ją odwiedza, jemy sushi i ramen, pijemy matchę, oglądamy japońskie anime i czytamy mangi, nie mówiąc o tym, że zachwycamy się japońską technologią. Nadal jednak jest krajem bardzo odmiennym i wyjątkowym nawet na tle swoich sąsiadów. Wiemy o niej sporo, ale jej dzieje są większości znane jedynie z filmów. Wszystkich, którzy chcieliby się o nich dowiedzieć więcej, zapraszam do wysłuchania rozmowy z prof. Ewą Pałasz-Rutkowską, japonistką z Katedry Japonistyki na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Znawczyni Krainy Kwitnącej Wiśni wyjaśnia, co sprawiło, że przez wieki udawało się jej pielęgnować poczucie odrębności, ciągłości i tradycji, czego symbolem jest najdłużej panująca dynastia na świecie. Jak fakt, że w 1947 r. cesarz Hirohito ogłosił, że nie jest bogiem, wpłynął na japońską tożsamość i stosunek do tego urzędu? I dlaczego, choć Japonia ma problem z sukcesją tronu, bo brakuje męskich potomków, nadal nie chce cesarzowej?

Poza tym dowiemy się, na ile wizerunek samuraja znany z filmów ma związek z historycznym etosem średniowiecznego wojownika, skoro bushidō „wynaleziono” w epoce nowożytnej, oraz czy gejsze to były artystki czy prostytutki. Rewolucja Meiji zmieniła Japonię szybciej niż jakakolwiek modernizacja w dziejach. Pani profesor wyjaśnia, jak udało się zachować tradycję i jednocześnie przyjąć zachodnie instytucje bez kryzysu tożsamości oraz czy państwo japońskie było bardziej kopiowaniem Zachodu, czy selektywną adaptacją.

Prof. Pałasz-Rutkowska jest jedną z autorek tekstów we wznowionym i zaktualizowanym Pomocniku Historycznym „Dzieje Japonii”, do którego może sięgnąć każdy, kto ma niedosyt wiedzy na temat dawnej i współczesnej Japonii.

