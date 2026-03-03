Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Marcin Zaremba
Marcin Zaremba
3 marca 2026
Polityka o historii

Polityka o historii. Odc. 104

Piękne iluzje lat 90. Czy byliśmy głupi? Zaremba i Brzostek o tym, jak wyglądała Polska po 1989

3 marca 2026
„Byliśmy głupi” – napisał po latach prof. Marcin Król latach 90. Porażeni wolnością nie widzieliśmy zagrożeń. Polemizuje z nim historyk prof. Błażej Brzostek, twierdząc, że zarzut „głupoty” jest ahistoryczny.

Czy byliśmy głupi?

Lata 90. jednym kojarzą się z ulicznymi stoiskami kleconymi naprędce z łóżek polowych, zawalonych towarem z całego kapitalistycznego śmietnika, ze stanikami fruwającymi na drążkach nad nożami, kasetami i młynkami do kawy, ze sprzedawanym prosto z Żuka mięsem dzielonym siekierką na pieńku. Dla innych to będzie czas siedzenia na kanapie z pilotem w ręku przed nowym, pierwszym w życiu kolorowym telewizorem. Zaspakajaliśmy postkomunistyczny konsumpcyjny głód, instalując antenę satelitarną, kupując na bazarze kolorowe, choć tandetne ciuchy. Po dekadzie lat 80., szarzyźnie „domów z betonu” i „mowie trawie” partyjnych towarzyszy wszystko wydawało się ciekawe, barwne, nęcące.

Architektura, muzyka, filmy, elektroniczne gadżety, nowa telewizja i prasa… „Byliśmy głupi” – napisał po latach prof. Marcin Król o tych czasach. Porażeni wolnością nie widzieliśmy zagrożeń. Nowa Polska powstawała na gruzach walącego się systemu. Stawała się krajem dwóch prędkości. Ludzie całe życie zatrudnieni w jednym socjalistycznym deficytowym przedsiębiorstwie tracili pracę. Bez komputera i znajomości angielskiego nie znajdowali dla siebie przyszłości. Z Królem polemizuje historyk prof. Błażej Brzostek: zarzut „głupoty” jest ahistoryczny. Inna sprawa, że Polska wychodziła z najdłuższego kryzysu gospodarczego nowoczesnej Europy. Była bankrutem. Nie jest też prawdą, że tych lęków i zagrożeń wówczas nie dostrzegano. Jacek Kuroń raz w tygodniu tłumaczył w telewizji kapitalistyczną gospodarkę, na ulicy nalewał zupę dla potrzebujących. To także jedna z ikon lat 90.

Rozmową z Błażejem Brzostkiem zachęcamy do lektury nowego Pomocnika Historycznego POLITYKI „Piękne iluzje lat 90.”.

Marcin Zaremba

Marcin Zaremba

Wykładowca Wydziału Historii UW, członek jury tygodnika „Polityka” przyznającego nagrody za najlepsze książki historyczne.

Oglądaj także:

Reklama
Reklama