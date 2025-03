Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Julu Łyskawie, ale wstydzicie się zapytać

Czy żółty lakier do paznokci to dobry wybór na wiosnę? Czy Jul Łyskawa zaśpiewał coś słuchaczom podkastu „Polityka o książkach”? Proszę sprawdzić.

W „Polityce o książkach” Justyna Sobolewska rozmawia z Julem Łyskawą, laureatem Paszportu POLITYKI w kategorii Książka za powieść „Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców”, o życiu po Paszporcie i o historiach z warszawskiej Ochoty. Gdzie całował się w podstawówce i dlaczego przyjeżdzała do niego policja? A także o tym, jak dziadek Tosiek przyprowadził zimą wnuka w kapciach ze szkoły i jak ta historia trafiła do powieści o fikcyjnym, amerykańskim miasteczku. I o tym, komu oddał serce. Podpowiedź: wampirom. A jednak, jak się okazuje, nie każdy może z wampirami walczyć.

Rozmawiamy też o upadku amerykańskiego mitu i o tym, czy literatura ma siłę zmieniania świata. – Wojen literaturą nie będzie się wygrywać – mówi Łyskawa. Czasem jednak tekst ma zaskakującą moc. – Literatura dla mnie zaczyna i kończy się na języku – mówi pisarz. A co robi z odrzuconymi tekstami? I czy żółty lakier do paznokci to dobry wybór na wiosnę? Czy Jul Łyskawa zaśpiewał coś słuchaczom podkastu „Polityka o książkach”? Proszę sprawdzić.

***

Dziękujemy, że słuchasz naszych podkastów. Powstają one dzięki wsparciu cyfrowych prenumeratorów. Ciesz się dostępem do wszystkich, także specjalnych materiałów „Polityki”, i dołącz do grona prenumeratorów Polityka.pl.