11 października 2025
Polityka o książkach

Polityka o książkach. Odc. 15

Książki Szczygła. „Polityce” mówi: Literatura to lek na nasze przerażenie

11 października 2025
Rozmawiamy o literaturze Europy Środkowej, o nobliście, o melancholii i smutku. I o poezji, która nas znajduje.

W nowym odcinku podkastu „Polityka o książkach” Justyna Sobolewska rozmawia z Mariuszem Szczygłem o literaturze Europy Środkowej, o nobliście László Krasznahorkaim i Josefie Škvoreckým, o melancholii i smutku, o poezji, która nas znajduje (jak wiersze Krystyny Miłobędzkiej). I o starości, o tym, jak nie stracić ciekawości i entuzjazmu? O melodii tekstu, głośnym czytaniu i ulubionej powieści Hanny Krall. A także o tym, kiedy pierwszy raz Mariusz Szczygieł ją spotkał. I dlaczego dziś warto czytać Prousta.

Książki, o których rozmawiamy:

Rok ogrodnika, Karel Čapek, przeł. Elżbieta Zimna, Dowody
Więcej nic, Krystyna Miłobędzka, Wydawnictwo Wolno
Co widziała Matka B., Tomasz Karamon, Dowody
Pożegnanie z Narwią – z Hanną Krall rozmawia Wojciech Tochman, Wydawnictwo Literackie
Tchórze, Josef Škvorecký, przeł. Emilia Witwicka, Dowody
Niemiec. Wszystkie ucieczki Zygfryda, Włodzimierz Nowak, Dowody
Wióry, Ludwik Filip Czech, Fundacja Duży Format
Melancholia sprzeciwu, László Krasznahorkai, przeł. Elżbieta Sobolewska, WAB
Mała empiria, Katarzyna Sobczuk, Dowody
Jak Proust może zmienić twoje życie, Alain de Botton, przeł. Wacław Sadkowski, Czuły Barbarzyńca
Ragtime, E.L. Doctorow, przeł. Mira Michałowska, PIW
Pijaczek, Maciej Sieńczyk, Wydawnictwo Biblioteki Śląskiej
Trudności ze wstawaniem, Hanna Krall (nowe wydanie pt. „Sześć odcieni bieli i inne historie”, Dowody)

Justyna Sobolewska

Krytyczka literacka, pisarka i dziennikarka tygodnika „Polityka”. Autorka zbioru esejów „Książka o czytaniu” (2012, 2016), wyboru opowiadań Kornela Filipowicza „Moja kochana, dumna prowincja” (2017) i biografii Kornela Filipowicza „Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu” (2020). Współautorka książki „Stówka. Przeczytaj to jeszcze raz” napisanej z Anną Dziewit-Meller (2021). Laureatka PIK-owego Lauru przyznawanego przez Polską Izbę Książki za popularyzację czytelnictwa w kategorii mediów drukowanych. Przewodniczy kapitule Nagrody Literackiej m. st. Warszawy, zasiada w jury Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza oraz Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Mieszka w Warszawie.
