Książki Szczygła. „Polityce” mówi: Literatura to lek na nasze przerażenie

Rozmawiamy o literaturze Europy Środkowej, o nobliście, o melancholii i smutku. I o poezji, która nas znajduje.

W nowym odcinku podkastu „Polityka o książkach” Justyna Sobolewska rozmawia z Mariuszem Szczygłem o literaturze Europy Środkowej, o nobliście László Krasznahorkaim i Josefie Škvoreckým, o melancholii i smutku, o poezji, która nas znajduje (jak wiersze Krystyny Miłobędzkiej). I o starości, o tym, jak nie stracić ciekawości i entuzjazmu? O melodii tekstu, głośnym czytaniu i ulubionej powieści Hanny Krall. A także o tym, kiedy pierwszy raz Mariusz Szczygieł ją spotkał. I dlaczego dziś warto czytać Prousta.

Książki, o których rozmawiamy:

Rok ogrodnika, Karel Čapek, przeł. Elżbieta Zimna, Dowody

Więcej nic, Krystyna Miłobędzka, Wydawnictwo Wolno

Co widziała Matka B., Tomasz Karamon, Dowody

Pożegnanie z Narwią – z Hanną Krall rozmawia Wojciech Tochman, Wydawnictwo Literackie

Tchórze, Josef Škvorecký, przeł. Emilia Witwicka, Dowody

Niemiec. Wszystkie ucieczki Zygfryda, Włodzimierz Nowak, Dowody

Wióry, Ludwik Filip Czech, Fundacja Duży Format

Melancholia sprzeciwu, László Krasznahorkai, przeł. Elżbieta Sobolewska, WAB

Mała empiria, Katarzyna Sobczuk, Dowody

Jak Proust może zmienić twoje życie, Alain de Botton, przeł. Wacław Sadkowski, Czuły Barbarzyńca

Ragtime, E.L. Doctorow, przeł. Mira Michałowska, PIW

Pijaczek, Maciej Sieńczyk, Wydawnictwo Biblioteki Śląskiej

Trudności ze wstawaniem, Hanna Krall (nowe wydanie pt. „Sześć odcieni bieli i inne historie”, Dowody)