Polityka o książkach. Odc. 15
Książki Szczygła. „Polityce” mówi: Literatura to lek na nasze przerażenie
W nowym odcinku podkastu „Polityka o książkach” Justyna Sobolewska rozmawia z Mariuszem Szczygłem o literaturze Europy Środkowej, o nobliście László Krasznahorkaim i Josefie Škvoreckým, o melancholii i smutku, o poezji, która nas znajduje (jak wiersze Krystyny Miłobędzkiej). I o starości, o tym, jak nie stracić ciekawości i entuzjazmu? O melodii tekstu, głośnym czytaniu i ulubionej powieści Hanny Krall. A także o tym, kiedy pierwszy raz Mariusz Szczygieł ją spotkał. I dlaczego dziś warto czytać Prousta.
Książki, o których rozmawiamy:
Rok ogrodnika, Karel Čapek, przeł. Elżbieta Zimna, Dowody
Więcej nic, Krystyna Miłobędzka, Wydawnictwo Wolno
Co widziała Matka B., Tomasz Karamon, Dowody
Pożegnanie z Narwią – z Hanną Krall rozmawia Wojciech Tochman, Wydawnictwo Literackie
Tchórze, Josef Škvorecký, przeł. Emilia Witwicka, Dowody
Niemiec. Wszystkie ucieczki Zygfryda, Włodzimierz Nowak, Dowody
Wióry, Ludwik Filip Czech, Fundacja Duży Format
Melancholia sprzeciwu, László Krasznahorkai, przeł. Elżbieta Sobolewska, WAB
Mała empiria, Katarzyna Sobczuk, Dowody
Jak Proust może zmienić twoje życie, Alain de Botton, przeł. Wacław Sadkowski, Czuły Barbarzyńca
Ragtime, E.L. Doctorow, przeł. Mira Michałowska, PIW
Pijaczek, Maciej Sieńczyk, Wydawnictwo Biblioteki Śląskiej
Trudności ze wstawaniem, Hanna Krall (nowe wydanie pt. „Sześć odcieni bieli i inne historie”, Dowody)