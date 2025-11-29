Wojciech Chmielarz dla „Polityki”: Czuję się bardziej czytelnikiem niż pisarzem. Największe marzenie?

Rozmawiamy m.in. o rynku książki, który jest bezwzględny i zmusza autorów do pisania coraz szybciej. Czy warto wydawać trzy książki rocznie?

W nowym odcinku podkastu „Polityka o książkach” gościem Justyny Sobolewskiej jest pisarz Wojciech Chmielarz, który, jak się okazuje, woli rozmawiać o książkach, które czytał, niż o tych, które napisał. Mówi wręcz, że czuje się bardziej czytelnikiem niż pisarzem, bo kiedyś może przestanie pisać, a nigdy nie przestanie potrzebować czytania.

Najważniejszą książką, jaka go ukształtowała, był „Kapelusz za sto tysięcy” Adama Bahdaja, który sprawił, że jako dziecko zaczął namiętnie czytać. Rozmawiamy też o rynku książki, który jest bezwzględny i zmusza autorów do pisania coraz szybciej. Czy warto wydawać trzy książki rocznie? Dlaczego książka na rynku żyje tylko dwa tygodnie?

Oprócz dobrej rozrywki, jak mówi Chmielarz, potrzebujemy też książek, które nas zabolą. Rozmawiamy rownież o książkach na temat wojny, które dziś czyta się zupełnie inaczej niż dziesięć lat temu. Posłuchajcie też, jakie jest pisarskie marzenie Wojciecha Chmielarza, będziecie zaskoczeni.

Książki, o których mowa i które polecamy:

Albert Camus, Notatniki, przeł. Krzysztof Umiński, Tomasz Swoboda i Jan Maria Kłoczowski, PIW

Łukasz Orbitowski, Wróg, Świat Książki

Aleksandra Zielińska, Syreny mają ości, Agora

Sylwia Stano, Morzeca, Oficyna Ferment

Joanna Ufnalska, Psy gończe, PulpBooks

Robert Wegner, Północ-Południe, Powergraph

Pierre Lemaitre, Do zobaczenia w zaświatach, przeł. Joanna Polachowska, Albatros

Szczepan Twardoch, Pokora, Wydawnictwo Literackie

Richard Flanagan, Ścieżki północy, przeł. Maciej Świerkocki, Czarne

Sebastian Barry, Tak daleko od domu, przeł. Tomasz Gałązka, ArtRage

Dominika Buczak, Parasolki, Wydawnictwo Literackie

Paweł Kozioł, Azard, Drzazgi

Joanna Rudniańska, Obudziła się zimną nocą, Nisza