29 listopada 2025
Polityka o książkach

Polityka o książkach. Odc. 18

Wojciech Chmielarz dla „Polityki”: Czuję się bardziej czytelnikiem niż pisarzem. Największe marzenie?

29 listopada 2025
Rozmawiamy m.in. o rynku książki, który jest bezwzględny i zmusza autorów do pisania coraz szybciej. Czy warto wydawać trzy książki rocznie?

W nowym odcinku podkastu „Polityka o książkach” gościem Justyny Sobolewskiej jest pisarz Wojciech Chmielarz, który, jak się okazuje, woli rozmawiać o książkach, które czytał, niż o tych, które napisał. Mówi wręcz, że czuje się bardziej czytelnikiem niż pisarzem, bo kiedyś może przestanie pisać, a nigdy nie przestanie potrzebować czytania.

Najważniejszą książką, jaka go ukształtowała, był „Kapelusz za sto tysięcy” Adama Bahdaja, który sprawił, że jako dziecko zaczął namiętnie czytać. Rozmawiamy też o rynku książki, który jest bezwzględny i zmusza autorów do pisania coraz szybciej. Czy warto wydawać trzy książki rocznie? Dlaczego książka na rynku żyje tylko dwa tygodnie?

Oprócz dobrej rozrywki, jak mówi Chmielarz, potrzebujemy też książek, które nas zabolą. Rozmawiamy rownież o książkach na temat wojny, które dziś czyta się zupełnie inaczej niż dziesięć lat temu. Posłuchajcie też, jakie jest pisarskie marzenie Wojciecha Chmielarza, będziecie zaskoczeni.

Książki, o których mowa i które polecamy:

Albert Camus, Notatniki, przeł. Krzysztof Umiński, Tomasz Swoboda i Jan Maria Kłoczowski, PIW
Łukasz Orbitowski, Wróg, Świat Książki
Aleksandra Zielińska, Syreny mają ości, Agora
Sylwia Stano, Morzeca, Oficyna Ferment
Joanna Ufnalska, Psy gończe, PulpBooks
Robert Wegner, Północ-Południe, Powergraph
Pierre Lemaitre, Do zobaczenia w zaświatach, przeł. Joanna Polachowska, Albatros
Szczepan Twardoch, Pokora, Wydawnictwo Literackie
Richard Flanagan, Ścieżki północy, przeł. Maciej Świerkocki, Czarne
Sebastian Barry, Tak daleko od domu, przeł. Tomasz Gałązka, ArtRage
Dominika Buczak, Parasolki, Wydawnictwo Literackie
Paweł Kozioł, Azard, Drzazgi
Joanna Rudniańska, Obudziła się zimną nocą, Nisza

Krytyczka literacka, pisarka i dziennikarka związana z tygodnikiem „Polityka”. Autorka zbioru esejów „Książka o czytaniu” (2012, 2016), wyboru opowiadań Kornela Filipowicza „Moja kochana, dumna prowincja” (2017) i biografii Kornela Filipowicza „Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu” (2020) nominowanej do Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”. Współautorka książki „Stówka. Przeczytaj to jeszcze raz” napisanej razem z Anną Dziewit-Meller (2021) i autorka biografii „Jadwiga. Opowieść o Stańczakowej” (2024). W 2025 ukazała się jej „Książka o (nie)czytaniu”. Laureatka PIK-owego Lauru przyznawanego przez Polską Izbę Książki za popularyzację czytelnictwa i Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida za „Jadwigę. Opowieść o Stańczakowej”. Przewodniczy kapitule Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

