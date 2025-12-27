Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Justyna Sobolewska
Justyna Sobolewska
27 grudnia 2025
Polityka o książkach

Polityka o książkach. Odc. 20

Michał Rusinek w „Polityce”: Nie pamiętam, co przeżyłem, a co przeczytałem

27 grudnia 2025
W „Polityce o książkach” Justyna Sobolewska rozmawia z Michałem Rusinkiem: o książkach, które go ukształtowały, o tym, co go zachwyciło.

Czasami nie pamiętam, czy coś przeżyłem, czy o tym przeczytałem – mówi Michał Rusinek, który przyniósł ze sobą „Fikcje” Borgesa i „Ex Libris. Wyznania czytelnika” Anne Fadiman. Rozmawiamy o przekładach literatury dla dzieci, o Irenie Tuwim i Antonim Marianowiczu, a także o tym, co bohaterowie jedli w książkach i dlaczego tak lubiliśmy czytać o jedzeniu w czasach PRL. O tym, jakim czytelnikiem jest Michał Rusinek i jaką czytelniczką była Wisława Szymborska. A także o tym, czy przysłowia są rzeczywiście mądre.

Książki, o których mówimy:

A.A. Milne, Kubuś Puchatek, przeł. Irena Tuwim
Lewis Caroll, Alicja w kranie czarów, przeł. Antoni Marianowicz
Tove Janson, Muminki, przeł. Teresa Chłapowska
Edward Lear, Dong, co ma święcący nos, przeł. Andrzej Nowicki
Jerzy Broszkiewicz, Kluska, Kefir i Tutejszy
Michał Rusinek, Nic zwyczajnego, Znak
Anne Fadiman, Ex Libris, przeł. Paweł Piasecki, Świat Literacki
Maciej Zaremba Bielawski, Dom z dwiema wieżami, przeł. Mariusz Kalinowski, Karakter
J.L. Borges, Fikcje, przeł. Andrzej Sobol-Jurczykowski, PIW
Roland Barthes, Przyjemność tekstu, przeł. Ariadna Lewańska, KR

Justyna Sobolewska

Justyna Sobolewska

Krytyczka literacka, pisarka i dziennikarka związana z tygodnikiem „Polityka”. Autorka zbioru esejów „Książka o czytaniu” (2012, 2016), wyboru opowiadań Kornela Filipowicza „Moja kochana, dumna prowincja” (2017) i biografii Kornela Filipowicza „Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu” (2020) nominowanej do Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”. Współautorka książki „Stówka. Przeczytaj to jeszcze raz” napisanej razem z Anną Dziewit-Meller (2021) i autorka biografii „Jadwiga. Opowieść o Stańczakowej” (2024). W 2025 ukazała się jej „Książka o (nie)czytaniu”. Laureatka PIK-owego Lauru przyznawanego przez Polską Izbę Książki za popularyzację czytelnictwa i Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida za „Jadwigę. Opowieść o Stańczakowej”. Przewodniczy kapitule Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

Oglądaj także:

Reklama
Reklama