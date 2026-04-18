Justyna Sobolewska
18 kwietnia 2026
Polityka o książkach. Odc. 28

Tajny zakon literatury. Cezary Łazarewicz: Zacząłem pisać, bo nikt inny w Darłowie nie chciał

W nowym odcinku „Polityki o książkach” gościem Justyny Sobolewskiej jest Cezary Łazarewicz, reporter i pisarz, autor m.in. „Żeby nie było śladów”, książki, za którą otrzymał Nike.

Rozmawiamy o tym, jak odkrywał książki, choć pochodził z domu, w którym się nie czytało. Jaka była pierwsza książka, którą kupił sobie sam? Jak wyglądało dzieciństwo w takim miasteczku jak Darłowo? Na czym polegała gra w banczek? A także o tym, jak powinien wyglądać prawdziwy pisarz. Cezary Łazarewicz najwięcej czytał, kiedy był uczniem Szkoły Morskiej. Rozmawiamy też o książkach drugiego obiegu, które docierały do Darłowa i dawały poczucie wtajemniczenia w tajny zakon literatury.

Kiedy zaczął pisać? I co jest najważniejsze w reportażu? Oraz jaką cenę płaci się za obalenie legendy czy mitu bohatera.

Książki, o których rozmawiamy:

Zbigniew Nienacki, Pan Samochodzik i niewidzialni
Zbigniew Nienacki, Pan Samochodzik i niesamowity dwór
Hanna Ożogowska, Chłopak na opak
Wieniedikt Jerofiejew, Moskwa-Pietuszki, przeł. Nina Karsov i Szymon Szechter
Martin Pollack, Śmierć w bunkrze. Opowieść o moim ojcu, przeł. Andrzej Kopacki, Czarne
Martin Pollack, Skażone krajobrazy, przeł. Karolina Niedenthal, Czarne
Małgorzata Szejnert, Chwila przed podróżą, Znak
Małgorzata Szejnert w rozmowie z Dorotą Karaś i Markiem Sterlingowem, Chłodnia, czyli grzejnia, Znak
Joseph Mitchell, W starym hotelu. Reportaże z nowojorskiej ulicy, przeł. Kaja Gucio i Jakub Marek Klawe, Znak Literanova

Krytyczka literacka, pisarka i dziennikarka związana z tygodnikiem „Polityka”. Autorka zbioru esejów „Książka o czytaniu” (2012, 2016), wyboru opowiadań Kornela Filipowicza „Moja kochana, dumna prowincja” (2017) i biografii Kornela Filipowicza „Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu” (2020) nominowanej do Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”. Współautorka książki „Stówka. Przeczytaj to jeszcze raz” napisanej razem z Anną Dziewit-Meller (2021) i autorka biografii „Jadwiga. Opowieść o Stańczakowej” (2024). W 2025 ukazała się jej „Książka o (nie)czytaniu”. Laureatka PIK-owego Lauru przyznawanego przez Polską Izbę Książki za popularyzację czytelnictwa i Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida za „Jadwigę. Opowieść o Stańczakowej”. Przewodniczy kapitule Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

Oglądaj także:

