Hołownia sam zapracował na rozpad Polski 2050. Czy rząd się teraz przegrupuje? To ostatni moment

Głośny rozłam w Polsce 2050, dyskusja i polityczna nawalanka wokół programu SAFE, spory w PiS i wywiad pierwszej damy Marty Nawrockiej – to nasze dzisiejsze tematy.

Niby kraj jest jeden, a Polski 2050 są już dwie. Partia Szymona Hołowni jak polip dokonała podziału, i tak narodził się rozłamowy ruch Centrum. Trudno spamiętać i odtworzyć wszystkie zwroty akcji w tym serialu. Paulina Hennig-Kloska (liderka rozłamowców) jeszcze niedawno gratulowała rywalce wygranej w partyjnych wyborach i zapowiadała współpracę. Stronnicy przewodniczącej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz triumf przypieczętowali zaś „uchwałą pokojową”, która zabetonowała powyborcze porządki. To przelało czarę goryczy – uchwała przeszła jednym głosem. I bynajmniej nie był to donośny w ostatnich tygodniach głos Szymona Hołowni, który ogłosił, że w łonie partii doszło do zdrady i konszachtów z KO, a sam jest głęboko rozczarowany postawą ministry klimatu. Do czego to wszystko doprowadzi?

I tak polska polityka kołem się toczy, a jednak stoi w miejscu. Co jeszcze w ostatnich dniach się wydarzyło? Prezydent Karol Nawrocki wciąż pręży muskuły i niepytany ochoczo wyraża opinię na każdy temat. Na celowniku Kancelarii Prezydenta i PiS znalazł się program SAFE, który ma zapewnić Polsce dziesiątki miliardów niskooprocentowanych pożyczek na umocnienie granicy i wsparcie przemysłu. Nieszczęśliwie tej łyżeczce miodu towarzyszy gar dziegciu – miód pochodzi z unijnego ula.

Poza tym oglądamy serial o pierwszej damie, która udzieliła wywiadu stacji TVN24, czym zirytowała nieprzychylnych prezydentowi komentatorów. Tych samych, którzy z zapałem oglądają kolejny sezon wewnętrznych rozgrywek w PiS. Spór między harcerzami i maślarzami wkracza w decydującą fazę – czas wybrać kandydata na kandydata na premiera.

Zapraszają prowadzący w pełnym składzie: Michał Tomasik („Polityka"), dr Anna Materska-Sosnowska i Krzysztof Izdebski (Fundacja Batorego).