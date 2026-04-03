Ceny paliw to dopiero początek kryzysu, a ustawa CPN to tylko plasterek. A może Polskę uratuje atom?

Ceny paliw zamrożone, ale to dopiero początek problemów Polski, Europy i świata. Czy pierwsza elektrownia atomowa w Choczewie rozwiąże ten kryzys?

Ceny paliw rosły, rosły i przestały – za sprawą ustawy regulującej maksymalną cenę, obniżki VAT i akcyzy. Zastanawiamy się, czy obserwowane podwyżki cen to tylko chwilowe wahania rynku wywołane wojną z Iranem, czy początek głębszego kryzysu energetycznego. Punktem wyjścia do dyskusji są ceny paliw, ale również coraz wyższe rachunki za prąd, które mocniej obciążają gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. To nas prowadzi do kluczowego pytania: czy Polska i Europa są przygotowane na długotrwałe zmiany w globalnej energetyce?

Naszym gościem jest Jakub Wiech, ekspert ds. energetyki, który wspólnie z Michałem Tomasikiem („Polityka”) i Krzysztofem Izdebskim (Fundacja Batorego) analizuje transformację sektora energii oraz jej konsekwencje dla Polski. W centrum naszej uwagi jest energetyka jądrowa, zwłaszcza planowana elektrownia atomowa w gminie Choczewo. Czy atom w Polsce może stać się fundamentem stabilności energetycznej, szczególnie w czasach napięć geopolitycznych i konfliktów zbrojnych? Ważnym kontekstem nadal jest wojna w Ukrainie, która pokazała, jakie strategiczne znaczenie ma niezależność energetyczna i dostęp do stabilnych źródeł energii.

Pytamy też o przyszłość tradycyjnych surowców energetycznych. Czy węgiel ma jeszcze ekonomiczne uzasadnienie w świecie, który coraz bardziej odchodzi od paliw kopalnych? W jakim punkcie jest dziś polityka klimatyczna i co z regulacjami takimi jak system ETS2, który może znacząco wpłynąć na koszty energii i funkcjonowanie gospodarki? Czy zielona transformacja i rozwój odnawialnych źródeł energii może realnie ograniczyć wzrost cen prądu?

Nasz gość zwraca uwagę na opłacalność inwestycji w nowe technologie, takie jak fotowoltaika czy energetyka wiatrowa. Jaką rolę odegrają odnawialne źródła energii (OZE) w kontekście rosnącego zapotrzebowania na energię oraz niestabilności rynku surowców? Globalne trendy, w tym rosnąca rola Chin w sektorze energetycznym i rozwój elektromobilności, mogą zmienić układ sił na świecie.

Przyglądamy się również napięciom międzynarodowym, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. I to nas prowadzi do kolejnych kluczowych pytań: czy grozi nam recesja? Jak polityka klimatyczna wpływa na bezpieczeństwo państw? Eksperci podkreślają, że energetyka przestaje być wyłącznie kwestią gospodarczą, a staje się jednym z najważniejszych filarów bezpieczeństwa narodowego.